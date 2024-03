Por orden de una jueza federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador deberá abstenerse de emitir resolución definitiva sobre la clausura del campo de golf concesionado a Ricardo Salinas Pliego, en Huatulco, Oaxaca, hasta que se resuelva de fondo el amparo que tramitó el empresario contra esta decisión.

Sin embargo, la suspensión definitiva que la titular del Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Oaxaca, Miriam Fabiola Núñez Castillo, otorgó al dueño de Tv Azteca no impide al gobierno federal continuar con el proceso administrativo derivado de la orden de inspección OC0058RN2024, de fecha 4 de marzo de 2024, correspondiente al expediente PFPA/4.2/2C.27.2/0028/2024, así como de la orden de inspección PFPA/4.1./2.C.27.5/0039/2024, de fecha 29 de febrero de 2024.

Al conceder la medida cautelar en el juicio de amparo que tramitó el empresario, la jueza aseguró que la suspensión definitiva no contraviene disposiciones de orden público, pues en el caso particular resulta mucho mayor la afectación al interés social en caso de no concederse.

Lee también Salinas Pliego obtiene suspensión definitiva contra clausura de campo de golf en Huatulco; anuncia torneo

Advirtió que de mantenerse la clausura del campo golf, se impediría darle el mantenimiento adecuado tanto al campo como a los lagos, además de que no se podría mantener la flora y fauna del lugar por ningún medio.

Cabe recordar que el pasado 12 de marzo, la jueza de Distrito concedió a Salinas Pliego la suspensión de plano para el efecto de que cese de inmediato la orden de confiscación del bien inmueble.

El gobierno federal puede impugnar la resolución de la jueza de distrito ante un Tribunal Colegiado, el cual deberá determinar si la confirma, la modifica o la revoca.

Lee también "Sigo esperando a que terminen el AIFA"; Salinas Pliego acusa a “Gobiernicolas” de dejar todo a la mitad

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot