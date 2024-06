Ante diversas declaraciones de los presidentes de la República actual y electa, y de legisladoras y legisladores, donde señalan que las reformas constitucionales se empezarán a discutir pronto, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, se dijo abierto al diálogo en el proceso de discusión y dictaminación de la reforma al poder judicial y otras iniciativas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos hablando de diversas reformas constitucionales y de leyes secundarias que plantean cambios sumamente profundos para nuestro México, por lo que es indispensable que se escuche la voz de todas las fuerzas políticas por igual, así como a expertas y expertos, y a la sociedad civil”, advirtió.

A través de un comunicado de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que, de darse un parlamento abierto en la materia, el ejercicio debe de ser democrático, libre, y transparente, “y que sus conclusiones verdaderamente sean tomadas en cuenta para los proyectos finales de dichas reformas”.

Romero Herrera aseguró que en Acción Nacional analizarán a fondo cada reforma y van a apoyar aquello que sea benéfico para el país, y que van a rechazar las propuestas que consideren regresivas y nocivas, “sin importar de quién vengan”.

Adelantó que la reforma judicial tal cual está planteada, el PAN no la acompañará, sin embargo, enfatizó en que “en el PAN estamos abiertos al diálogo para fortalecer al poder judicial”.

“Somos una oposición responsable. Antes de discutir cada reforma las vamos a analizar minuciosamente, estando dispuestos a escuchar a todas y a todos. No vamos a oponernos solamente porque venga del oficialismo, pero sí advertimos que en el PAN no coincidimos con una reforma judicial que busca debilitar nuestro sistema de contrapesos, además de que elegir a los jueces mediante voto popular, no asegura que quienes desempeñen eventualmente dichos cargos, cuenten con el perfil técnico requerido y no tengan afinidades políticas”; sentenció.

Respecto a la encuesta nacional que anunció Morena para conocer la opinión de la ciudadanía sobre las reformas al Poder Judicial propuestas en el "Plan C", advirtió que resulta peligroso para la democracia que el partido oficialista realice encuestas sin una metodología clara y que lo expresen como la voz del pueblo.

Por lo anterior, hizo un llamado al oficialismo a velar por el bien de México y a no debilitar al Poder Judicial.

“Morena no es la voz de todas y todos los mexicanos. Sí votaron por Claudia Sheinbaum 30 millones de ciudadanos, pero hay otros más de 60 millones que no votaron por ella y también tienen derecho a participar de las decisiones; deben ser un gobierno responsable y no hacer declaraciones ni actos que pongan en riesgo nuestra economía nacional”.

Finalmente, Romero Herrera sentenció: “En el PAN estamos listas y listos para defender a México; porque nuestra lucha por la democracia no es de solo un día o de unas elecciones, es una brega de eternidad como lo plantearon nuestros fundadores. México cuenta y contará siempre con el PAN”.

