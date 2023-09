Claudio Ochoa Huerta, columnista de EL UNIVERSAL, escribió este domingo en su columna Miocardio “Dos prianistas al servicio de Claudia”, por lo que el exgobernador de Chihuahua por Acción Nacional, Javier Corral Jurado, dio respuesta a través de sus redes sociales.

"Fuentes cercanas a Claudia Sheinbaum me aseguran que Javier Corral no solo está cercano y operando para ella, sino que otra vez le devuelven el gesto al considerarlo para que sea el próximo Fiscal General de la República, en sustitución de Alejandro Gertz Manero, quien dejaría el puesto tan pronto termine el sexenio actual, es decir cinco años antes de cumplir el mandato original", escribió Ochoa Huerta.

Corral negó ser operador de Claudia Sheinbaum “y mucho menos que tenga algún ofrecimiento de ella, o negociado algún cargo futuro”.

“Eso es puro invento del ‘articulista’ que recoge sin mayor pudor la mentirosa versión de que voy a substituir a Gertz Manero. Es falso, no aspiro a ninguna fiscalía en este ni en ningún otro gobierno”, dijo el político chihuahuense.

Agregó que a él no se le puede acusar de “prianista” porque, dijo, toda su vida se ha opuesto “a esa alianza perversa entre Acción Nacional y el corrupto PRI; desde cuando era de facto como ahora que se formalizó en una coalición electoral”.

“Siendo miembro del consejo nacional en el 2020, fui uno de los 7 miembros que votamos en contra de esa decisión”, comentó.

Javier Corral aseguró que jamás contribuirá “al regreso del PRIAN institucionalizado”.

“Estoy retirado desde hace casi tres años de todos los órganos del Partido, y en los hechos y por mis posturas también de mi militancia - de la que me he propuesto renunciar -, no sólo porque deploro el actuar de sus dirigentes, también por una evolución de mi pensamiento en temas sociales y económicos.

“Además, que el PAN termine tripulado por unos cuantos empresarios incultos para la defensa exclusiva de sus intereses económicos, y aliado con lo más corrupto del PRI, es una vergüenza infinita”, declaró el exmandatario.

Afirmó que ahora solo opera para vender libros y se dedicó de tiempo completo a su librería “que se ha convertido en un potente centro cultural en la ciudad de Chihuahua”.

“En política me concreto a opinar (en medios y redes), y por eso son públicas mis opiniones sobre Claudia Sheinbaum y sobre Xóchitl Gálvez. He expresado mi respeto y simpatía por Claudia desde hace tiempo; y aunque ponderé cualidades personales de Xóchitl, claramente me desmarqué de apoyarla porque solo será un instrumento del PRIAN y por dignidad propia!, pues para quedar bien con los corruptos del PRI no hizo otra cosa en Chihuahua que descalificarme; en mi estado gobierna el maruduartismo, el rostro más corrupto del PRIAN, con el que Xóchitl también se alió”, expresó.

Refirió que el próximo año electoral impondrá decisiones y definiciones profundas sobre lo que realmente está en juego para el país, “en un ambiente no sólo polarizado sino hondamente enconado, y en el que la manipulación mediática es el pan de cada día”.

Comentó que tomará su definición sobre la forma de participar o no, o simplemente de apoyar o no, “y compartiré motivos o razones”.

La relación de Javier Corral con AMLO

Sobre su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “Ahí están los dichos y los hechos de ambos; nuestras diferencias y coincidencias. Todos los catorrazos y también los gestos amistosos”.

“Y en efecto, de una de las más duras confrontaciones que tuvimos por el tema del agua, retomamos luego la relación institucional, y hoy tenemos una magnífica relación personal basada en la franqueza y el respeto”, dijo.

Acepto Javier Corral que el presidente López Obrador le hizo algunas invitaciones a participar en su gobierno: “Para las que no tuve condiciones de aceptar, pero ello no mermó en nada nuestra relación. Nunca me ha pedido deponer mis posturas, o un toma y daca”.

Reconoció que en el combate a la corrupción, el presidente López Obrador fue “un gran aliado” y que si no fuera por él, “el corrupto de César Duarte no hubiera sido extraditado, y si no fuera por él, hoy también estaría libre”.

“Esto es lo que por ahora puedo compartir, y perdón Ochoa, si le pisé varios callos a tus amigos”, mencionó al columnista de EL UNIVERSAL.

