Jerusalén.— Israel urgió nuevamente ayer a evacuar el norte de Gaza, siguió bombardeando el enclave palestino y dijo que su intensificada ofensiva contará con cientos de miles de reservistas y abarcará “una amplia gama de planes operativos ofensivos”, “que pueden incluir ataques combinados y coordinados desde el aire, el mar y la tierra”.

“Esto va a seguir”, avisó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a soldados desplegados frente a la Franja de Gaza. “¿Están listos para lo que viene? Esto va a seguir”.

“Estamos desplegados y fuertemente preparados para las próximas etapas de la guerra”, afirmó el portavoz militar, Daniel Hagari, cuando se cumplió una semana de contienda, después de que Israel lograra expulsar a los milicianos de Hamas de su territorio, para pasar a la siguiente fase, con los mayores bombardeos que se han vivido en Gaza.

Israel planea ofensiva de “amplia gama” en Gaza

El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, advirtió: “Conozco los escenarios que Hezbolá ha puesto en marcha. Cualquier paso que dé la resistencia provocará un enorme terremoto en la entidad sionista (...) Quiero advertir a los criminales de guerra y a quienes apoyan a esta entidad antes de que sea demasiado tarde para detener los crímenes contra civiles en Gaza, porque podría ser demasiado tarde en unas pocas horas”.

The New York Times reportó que la ofensiva terrestre de Israel se retrasó, en parte, por “las condiciones de nubosidad”, pero se hará “en los próximos días con decenas de miles de soldados con la orden de capturar la ciudad de Gaza y destruir el liderazgo actual del enclave, según tres altos oficiales militares israelíes que describieron detalles no clasificados sobre el plan”. Mientras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que obligar a evacuar a miles de pacientes a hospitales ya desbordados del sur de la Franja de Gaza podría ser “equivalente a una sentencia de muerte”.

Israel ha golpeado el territorio con ataques aéreos desde que Hamas lanzó sus ataques terroristas la semana pasada, que dejaron mil 300 israelíes muertos y también ordenó un “asedio completo”, cortando el acceso a electricidad, combustible, alimentos, medicinas y agua.

La Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) alertó ayer que más de 2 millones de personas en la Franja de Gaza se están quedando sin agua potable ante el bloqueo de Israel.

El ejército israelí anunció haber eliminado a dos jefes militares de Hamas: Murad Abu Murad, “responsable de una gran parte de la ofensiva mortífera” del 7 de octubre; y un comandante de una unidad de élite “que dirigió el ataque contra las localidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza”.

Hamas, cuyo jefe, Ismail Haniyeh, acusó a Israel de cometer “crímenes de guerra”, lanzó este sábado desde Gaza una andanada de cohetes contra territorio israelí.

En la Franja de Gaza, el número de víctimas mortales de la réplica israelí se eleva a 2 mil 200, entre ellos 724 niños, según las autoridades locales. El ejército israelí indicó haber hallado cadáveres de algunos de los rehenes de Hamas en sus operaciones de esta semana en la Franja.

El presidente estadounidense, Joe Biden, subrayó en una llamada con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas que Hamas “no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y a la autodeterminación”.

Tensión con Líbano, Siria y en Cisjordania

En el plano regional, dos civiles murieron en un bombardeo israelí contra la aldea libanesa de Shebaa (sur), informó el alcalde de la localidad.

En Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, al menos 53 palestinos murieron en enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la última semana. El ejército israelí también bombardeó este sábado Siria después de que las alertas antiaéreas sonaran en los altos del Golán, anexado por Israel en 1967. El bombardeo israelí golpeó aeropuerto sirio en Alepo, según ONG.

