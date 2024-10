El grupo parlamentario de Morena aseguró que no habrá “casería de brujas”, en las peticiones de juicio político que se interpongan durante las 66 legislatura.

Así lo afirmó el diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), al instalar la Comisión Jurisdiccional, misma que presidirá.

En el evento, aseguró que una vez que se reciban las demandas de juicio político que anunció el PT contra ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avalaron revisar las impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial, se respetará el debido proceso.

“Todavía no están recibidas por la Comisión, pero evidentemente vamos a ser súper respetuosos de todo el debido proceso, vamos a revisar si da lugar o no”, señaló.

En entrevista con medios de comunicación, Flores Cervantes insistió e. que no se desatará una “cacería de brujas” por parte de la Comisión Jurisdiccional y lo que habrá será mucho trabajo por hacer.

Expuso que les están entregando más de mil 200 archivos de demandas, por lo que tendrán mucho trabajo, aunque seguramente habrá muchas que ya han prescrito.

“La próxima semana vamos a presentar un programa de trabajo, será una Comisión muy activa y queremos empezar a revisar rápidamente todo lo que está en rezago, pero vamos a proponer que se dé prioridad a lo que vaya llegando, porque estamos en pie de recibir algunos, de acuerdo a la comunicación del PT”, apuntó.

Comentó que entre las demandas de juicio político que analizarán, está la que se presentó contra Lorenzo Córdova, expresidente del INE, y aunque ya no está en funciones, se revisará para ver si se podría resultar en una sanción administrativa.

El diputado de Morena subrayó la necesidad de nutrir de recursos humanos a esta Comisión con gente profesional ya que habrá trabajo diario.

Cuestionado sobre un posible juicio político contra la jueza que ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum bajar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma judicial, aclaró que aún no reciben una demanda al respecto, y subrayó que esta jueza, desde su punto de vista particular como diputado, no como presidente de la Comisión Jurisdiccional, no tenía competencia, y si hubiese alguna violación y demanda se respetará el debido proceso.

