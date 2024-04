La inédita irrupción del gobierno de Ecuador en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas Espinel violó todas las leyes y convenciones internacionales, consideraron internacionalistas.

En entrevistas con EL UNIVERSAL, alertaron que este hecho, que “rebasó todos los límites”, podría crear un precedente de no respetar las reglas diplomáticas y usar la fuerza militar para presionar a embajadas.

Consideraron que pasará largo tiempo para un posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y destacaron las afectaciones que tendrá en el tema migratorio.

Pía Taracena Gout, académica de la Universidad Iberoamericana, opinó que es inadmisible que el gobierno ecuatoriano haya irrumpido violentamente en la embajada mexicana y no haya respetado las reglas internacionales en materia de asilo.

“Esta acción del gobierno ecuatoriano rebasó todos los límites porque está violando todas las convenciones internacionales. En la comunidad internacional se hicieron reglas con base en el derecho internacional, justo para la convivencia pacífica entre los países.

“Es increíble, nunca se había visto, pero me preocupa que vaya a crear un precedente de no respetar las reglas internacionales. Imagínense la tensión entre países y ahora cualquiera va a usar la fuerza militar para presionar a las embajadas. Eso no es nada bueno para la comunidad internacional”, dijo.

Luis Leal, académico de la Universidad de las Américas Puebla, consideró que debido a la inédita violación a la embajada mexicana pasarán varios años para el restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y México. Esto podrá ser, indicó, por lo menos hasta que Daniel Noboa y López Obrador terminen sus mandatos.

“A largo plazo no vamos a ver una normalización de las relaciones, por lo menos hasta que [Daniel] Noboa y Andrés Manuel López Obrador se vayan de la Presidencia”.

Advirtió que el rompimiento de relaciones afectará los acuerdos bilaterales en materia migratoria, por ejemplo, el programa de retorno de migrantes ecuatorianos, con el que el gobierno mexicano les otorgaría 110 dólares mensuales a cada uno.

“Aquí hay que tomar muy en cuenta el tema de la migración. Es una cantidad muy importante de ecuatorianos que están cruzando por México hacia Estados Unidos y cómo va a afectar, por los programas que se iban a hacer. El gobierno mexicano tenía la intención de exportar ese programa de Sembrando Vida a Colombia y Ecuador.

“Tenemos que estar atentos cómo va a afectar esta situación al tema de la migración, sobre todo por la cantidad a nivel récord. Escenas de miles de ecuatorianos que están viniendo a México en esta temporada”, dijo.

El académico señaló que se deben analizar las declaraciones hechas por el presidente López Obrador sobre las pasadas elecciones en Ecuador y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, pues pudieron haber sido un detonador para esta crisis diplomática.

“Una condena enérgica al tema de la violación a nuestra embajada es hecho inédito, pero también llamar a repensar por qué pasó”, indicó.