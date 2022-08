Oposición irá a la corte por decretazo de AMLO para Guardia Nacional

Líderes parlamentarios de oposición en el Congreso de la Unión advirtieron que integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante decreto, como anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “es inconstitucional” y adelantaron que de ser así acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así lo dijeron en entrevista con EL UNIVERSAL los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC.

“Preocupante y alarmante que el Ejecutivo pretenda gobernar a decretazos, violando la Constitución de manera flagrante. Es gravísimo que el tema de la militarización del país pretenda darse a toda costa, o sea, si no me aprueban mis reformas pues entonces no lo paso al Legislativo, violo la Constitución y saco un decreto. Esto carece de toda legalidad, pero también de toda legitimidad. Vamos a llevar a cabo todas las acciones legales y constitucionales que estén a nuestro alcance, por supuesto que iremos a la Corte porque esta es una violación franca a la Constitución”, declaró el líder perredista en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro.

Jorge Romero, coordinador del PAN, explicó que para modificar la Carta Magna se requiere de un proceso legislativo a fin de que los cambios se aprueben por amplio consenso y no a capricho de una sola persona.

“De entrada, es una inconsistencia jurídica. Un decreto no puede modificar ni siquiera leyes secundarias, mucho menos la Constitución, eso sólo puede hacerse mediante reforma constitucional. De verdad que no entendemos las razones, pero evidentemente acudir a la Corte es algo que evaluaremos con los demás partidos, con los Comités Ejecutivos y con nuestros dirigentes. No vamos a permitir que se viole flagrantemente nuestra Carta Magna”, detalló a este rotativo.

El líder nacional del PRI y diputado federal Alejandro Moreno advirtió que la Guardia Nacional es una institución concebida bajo un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que ningún decreto presidencial puede alterar esta disposición.

Dijo que en caso de que se promulgue dicho decreto, el tricolor acudirá a las instancias legales correspondientes para evitar que se violen el Estado de derecho y la legalidad.

Alejandro Moreno precisó que la única forma de lograr la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena “sería a través de la mayoría calificada en el Congreso, la cual no tienen”.

Al respecto, Rubén Moreira, coordinador del tricolor en San Lázaro, recordó a El Gran Diario de México que las dirigencias del PRI, PAN y PRD han instruido una moratoria para no votar una reforma constitucional que militarice la seguridad.

“Y en esa materia no respaldamos la militarización mediante reforma y menos mediante decreto, porque un decreto no le da la solidez jurídica que una institución de Estado requiere”, detalló.

El líder de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja, Jorge Álvarez Máynez, manifiestó su preocupación “porque se consume una traición al juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución” y “que se actúe menoscabando la división de poderes y las facultades del Ejecutivo.

“Y condenamos este golpismo constitucional. Vamos a emplear todos los recursos políticos y jurídicos para defender nuestra Constitución y el Estado constitucional de derecho”, sentenció.

En la Cámara de Senadores la oposición calificó el anuncio del Ejecutivo como “una amenaza al orden constitucional y un paso hacia un autogolpe de Estado”.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora de la bancada del PAN, Kenia López Rabadán, anunció que una vez que se promulgue dicho decretazo inmediatamente se interpondrá una acción de inconstitucionalidad.

Afirmó que López Obrador se equivoca porque no puede mediante un acuerdo “aplastar por un capricho la Constitución de los mexicanos, y claramente el mensaje de hoy es en contra de la legalidad que en este país nos hemos dado.

“Primero, es inconstitucional y, segundo, es inmoral lo que propuso el Presidente de la República. Será necesario que él entienda que para eso existen los poderes, para eso el Legislativo hace leyes y el Ejecutivo, como bien dice su nombre, ejecuta esas leyes. Él no es legislador, él no es el Congreso mexicano, él no redacta la Constitución, y por supuesto que nosotros acudiremos a las instancias legales necesarias para detener esa aberración jurídica que hoy propuso de militarizar al país a través de un decreto”, advirtió.

El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, afirmó que lo anunciado por López Obrador es una amenaza al orden constitucional, “y de eso a un autogolpe de Estado hay sólo un paso”.

Juan Manuel Fócil, senador del PRD, recordó que en la Constitución está estipulado que la Guardia Nacional es un cuerpo civil. “El decreto del Presidente desde mi apreciación viola la Constitución y esto va a traer consecuencias de que tengan que declararlo inconstitucional”.

Decreto es legal, defiende Morena

Al respecto, el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República manifestó su respaldo a la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de emitir un acuerdo para incorporar a la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sin necesidad de que se reforme la Constitución.

El vocero de esa bancada, César Cravioto, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL que no habría nada ilegal en caso de que el Presidente firme un decreto con ese fin, ya que la organización del gobierno federal le corresponde y es una responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, señaló que la oposición está en su derecho de impugnar ante las instancias jurisdiccionales la legalidad de los actos de gobierno.

“Siempre la oposición tiene la opción para ir por la vía de una controversia constitucional, y ya será la Suprema Corte de Justicia, los ministros, quienes decidan si es constitucional, pero el gobierno organiza, el Ejecutivo organiza el gobierno”, argumentó.

El senador Cravioto acusó a la oposición de pretender imponer una parálisis legislativa en todo lo que tiene que ver con la aprobación de reformas constitucionales con una cerrazón a discutir todo, con la idea de oponerse a todo, pero advirtió que “la sociedad sigue evaluándonos a todos, a los de Morena, a los del PRI, a todos nos están evaluando”.