Ante la inminente llegada de la tormenta tropical “Alberto” a las costas de Tamaulipas y Veracruz, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que reforzó la comunicación con los directivos de las unidades médicas de Tamaulipas y Veracruz, a través del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED).

Para ello, los directivos de las unidades médicas en dichos estados deberán emitir reportes permanentes por medio del formulario “Preparación para Seguimiento de Fenómenos Hidrometeorológicos”, y en el caso de las unidades de IMSS-Bienestar se realizará vía telefónica, detalló el titular del Centro, Felipe Cruz Vega.

“Para el estado de Tamaulipas se mantiene comunicación con directivos de los hospitales: General Regional No. 6 en Ciudad Madero, Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 de Ciudad Victoria, General de Zona No. 3 Mante, Rural Tula, Rural Soto la Marina, Rural Hidalgo y Rural San Carlos, los cuatro de IMSS-Bienestar, así como con los del General de Subzona con Medicina Familiar No. 7 Pánuco, Veracruz”, especificó el Seguro Social en un comunicado.

El IMSS también informó que cuenta con grupos de respuesta inmediata y realiza un censo de pacientes que pudieran requerir traslado a otras unidades médicas en caso de afectaciones a los inmuebles.

Se prevé que la tormenta tropical toque tierra entre las 20:00 y 22:00 horas de hoy, en Tamaulipas y Veracruz, por lo que se han instalado refugios, y el Ejército y la Guardia Nacional aplican los planes DN-III-E y GN-A.

