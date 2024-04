El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, adelantó que es “imposible” que haya periodo extraordinario para votar las 18 reformas constitucionales del Presidente o cualquier otra.

En conferencia de prensa, recordó que, para ello, la Comisión permanente que se instala este martes, requiere mayoría calificada, algo que la oposición no va a apoyar.

"La única manera en que se pudieran legislar este paquete de reformas constitucionales que envió el presidente, es que hubiera un periodo extraordinario, sin embargo, no van a tener los números de dos terceras partes para poder convocar a un periodo extraordinario. Imposible que haya periodo extraordinario”, declaró.

El también coordinador de la bancada del PAN consideró que así se lleven las 18 reformas a la 66 legislatura, “ni de chiste” verán la luz.

“Ni de chiste, ellos alegan mucho su plan C, que es prácticamente sacar el 110% de la votación para que nosotros tengamos menos diputados. Eso no va a suceder, nosotros estamos luchando por la mayoría simple que es la mitad más uno, ahí está la lucha, pensar que ellos podrán tener solitos la mayoría calificada de dos terceras partes es imposible”, aseveró.

Romero Herrera y su vicecoordinador, Elías Lixa, puntualizaron que es muy probable que esas propuestas ni siquiera se dictaminen en comisiones, y recordaron que no ha habido voluntad de la propia bancada de Morena para hacer.

“Es muy notorio cuando esta mayoría quería ponerle el acelerador a algo, ahí están Afores, ahí está Amparo y ahí está Amnistía. Cuando la 4T le quiere acelerar, le acelera, y en este, caso lo dijimos desde un principio, no notamos ningún afán de legislarlo”, indicó Jorge Romero.

“El reglamento establece que las iniciativas que no fuesen dictaminadas se toman como desechadas, llevan diciendo que van a dictaminar semana tras semana, y si en tres meses no lo hicieron, yo creo que no se necesita ver mucho hacia futuro para saber cuál va a ser el futuro de estas iniciativas”, agregó Lixa.

Jorge Romero aprovechó para hacer un balance de las 65 legislatura, y denunció en los últimos tres años “Morena cedió la soberanía de este poder al poder ejecutivo”.

“Lamentamos mucho el que la mayoría haya decidido ceder la soberanía de este poder a otro poder, porque nuestra constitución señala desde hace 200 años que somos república, y en una República hay división de poderes, y si bien no minimizo los temas que se aprobaron, las reformas de Estado como la reforma eléctrica, electoral o a la Guardia Nacional, todas provinieron del Poder Ejecutivo”, detalló.

El líder albiazul agregó que en todos los presupuestos que se avalaron en esta legislatura, se votaron sin mover una sola coma.

“Ni una sola coma le pudo corregir, ya no digamos la oposición al Presidente, sino la mayoría, Morena no le pudo corregir una sola, aunque se digan representantes populares”, sentenció.

Pese a ello, reconoció avances como las reforma por la que se prohibió la venta de comida chatarra en escuelas de educación básica, la imprescriptibilidad del delito de abuso sexual contra menores, la licencia para padres de menores con cáncer, la reforma por la que se incrementó a 12 los días de vacaciones, y la prohibición de despidos laborales por motivos de edad, entre otras.

