El diputado federal Jorge Romero Herrera, Presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó su preocupación ante la intención de Morena de retirar a México de la prueba PISA, (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

A través de un comunicado, advirtió que esta decisión podría tener graves repercusiones en la evaluación y mejora del sistema educativo nacional.

"La prueba PISA es todo un referente mundial para evaluar la preparación de las y los estudiantes a efecto de estar en posibilidad de enfrentar los desafíos del mundo real y proporcionar datos útiles y comparativos entre diferentes países. Es alarmante que se busque evitar esta evaluación de la educación en nuestro país, ya que esto dificultaría identificar áreas de mejora y fortalecer la calidad educativa. Sin evaluación de la educación, no hay mejora”, señaló.

El también coordinador de los diputados federales del PAN, resaltó la importancia de la educación como pilar fundamental para el progreso y el desarrollo de México, destacando su papel crucial en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y próspera para todas y todos los mexicanos.

"Sin importar nuestras diferencias ideológicas, debemos unir esfuerzos para garantizar una educación de calidad para todas y todos, especialmente para nuestra niñez y adolescencia, quienes representan el futuro de nuestra nación"; señaló.

Romero Herrera, recordó que las y los especialistas en la educación ya alertaron que México no participará en la prueba PISA del 2025, y puntualizó que el Gobierno de Morena en diversas ocasiones ha expresado descalificaciones a dicha prueba educativa, "por lo que no sorprende que esta administración no haya enviado la documentación y financiación necesaria para que se lleve a cabo la prueba en nuestro país".

El coordinador panista aseguró que Acción Nacional sí ha trabajado por la mejora continua de la educación en México, resaltando diversas iniciativas que han presentado en la Cámara de Diputados.

“En el PAN, la educación es base para el desarrollo de México, y por ello hemos propuesto una política educativa integral que incluya cobertura total de internet, energía eléctrica, tabletas y programas de capacitación y evaluación para maestros, así como deducción en el pago de colegiaturas. También hemos propuesto el regreso de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, mismas que Morena decidió unilateralmente y sin consultarle a la ciudadanía, eliminar.”

Finalmente, el coordinador señaló: “En Acción Nacional estamos comprometidas y comprometidos con la educación, porque es la base del desarrollo de México, del futuro y del presente. Una educación de calidad debe tener evaluación para mejorar y corregir; cuentan con el PAN para luchar por una educada integral y efectiva para todas y todos los mexicanos”.

