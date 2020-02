Imponen a secretario ejecutivo del INE

Con ocho votos a favor y tres en contra, el Instituto Nacional Electoral (INE) reeligió ayer a Edmundo Jacobo como secretario Ejecutivo de este órgano autónomo.

En una discusión que se prolongó durante horas, el INE decidió que Jacobo Molina se queda seis años más en el organismo electoral, tiempo que corre a partir del 11 de abril próximo.

El actual periodo que cubre Jacobo Molina concluye hasta el próximo 10 de abril.

Los sufragios en contra fueron de las consejeras Adriana Favela, Pamela San Martín y del consejero José Roberto Ruiz Saldaña.

Favela Herrera señaló que la designación vulnera el principio de certeza. Acusó, además, que existe ineficiencia en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a partir de que ella misma ha solicitado información que no se le proporciona.

“Es necesario hacer una evaluación sobre el desempeño de la Secretaría Ejecutiva [del INE]”, subrayó Favela Herrera.

El consejero Ruiz Saldaña también criticó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, por la propuesta presentada para reelegir a Jacobo Molina.

Detalló que la forma fue precipitada, oculta a medias, negando un procesamiento abierto y transparente para la elección del titular de la Secretaría Ejecutiva del instituto.

“No es de demócratas, consejero presidente [Córdova Vianello], proponer una ratificación del secretario Ejecutivo más de dos meses antes de que se venza su periodo, a fin de sustraer de la decisión a cuatro consejeras y consejeros que llegarán el próximo 4 de abril. No es propio de quien se dice defensor —y hasta teórico del Derecho y las garantías— proponer este escandaloso fraude a la ley. No es digno de quien se dice consejero presidente del Instituto Nacional Electoral traer a sesión un asunto de extrema importancia sólo por consideraciones políticas, porque eso que usted señaló en su primera intervención, no es en realidad lo que usted ha sostenido”, manifestó Ruiz Saldaña.

Favela Herrera y Ruiz Saldaña coincidieron en que la presentación de la propuesta fue por cuestiones políticas, para evitar que los cuatro nuevos consejeros que deberán llegar al INE en abril próximo voten en ese proceso.

“Si su interés ,consejero presidente, porque se vote ahora, es debido a que cree que no le darán el sufragio y no pueda conseguir una nueva mayoría calificada, creo que hay pues demasiada preocupación, creo que dialogando se podrían lograr esos votos a partir de abril [próximo], o si su pretensión de que se vote ahora es porque tiene aversión exagerada a quienes lleguen sin saber quiénes van a ser, pues nuevamente preocupa esa actitud, presidente [Córdova Vianello]”, expuso Ruiz Saldaña.

La consejera San Martín Ríos y Valles justificó que su voto fue en contra porque desde diciembre pasado expuso la inquietud de por qué designar al secretario Ejecutivo, en este caso reelegirlo, si antes no se ha tenido una discusión integral de lo que es actualmente el Instituto Nacional Electoral.

“No logro comprender por qué siendo un órgano colegiado no podemos tener discusión. No pongo en duda la calidad profesional de Edmundo, pero la discusión que debimos tener antes es cuál es el tamaño del reto de esta institución”, dijo.

El representante de Morena, de parte del Poder Legislativo, Alejandro Viedma, advirtió que su partido impugnará la decisión.

Córdova Vianello señaló que el desafío para el INE es grande, pues 2020 es un año de particular importancia para la democracia mexicana y en especial para el funcionamiento del órgano electoral.

Son varios temas los que competen: desarrollo de elecciones locales, constitución de nuevos partidos y la más grande elección en 2021, y añadió que hay otro desafío de tipo administrativo, que es encontrar el punto de equilibrio entre los preparativos y el déficit financiero con el que se ha iniciado presupuestalmente este año fiscal.

“En este entorno, desafíos logísticos, administrativos e institucionales, designar de nueva cuenta por un nuevo periodo al secretario Ejecutivo de esta institución es una decisión trascendental para evitar especulaciones o incertidumbre conforme se acerque el final del periodo para el que fue electo en abril de 2014 y contribuir a la continuidad de la operación institucional.

“Que una elección sea previa a la fecha de inicio del encargo es algo normal en una democracia y en distintos ámbitos de designación, lo vemos todos los días en designaciones que realizan distintos órganos del funcionamiento democrático y constitucional del Estado mexicano: el Congreso, los órganos administrativos, en fin, distintas instancias. Precisamente para evitar potenciales crisis constitucionales”, insistió.

El consejero presidente defendió la democracia. Dijo que el INE no es propiedad de una persona o partido, sino de una colectividad.