El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró que la sesión solemne que celebró el Poder Judicial, en la que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, solicitó un incremento del 4% presupuesto para el Poder Judicial, envía mensajes amenazantes y señales mafiosas al poder legislativo.

“Es algo verdaderamente lamentable, oprobioso, parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte es mandar a decirnos a los legisladores que si no les autoriza el presupuesto que ellos necesitan, no habrá justicia en México ¿El mensaje que envían al legislativo es que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de los legisladores? No son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente, lo han vuelto en procesos de señales mafiosas”, declaró en conferencia de prensa.

El líder guinda recordó que en su mensaje, Piña Hernández declaró que pidió 84 mil 794 millones 400 mil pesos, y leyó textualmente que “solo así se puede garantizar que la transmisión del poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.

Por lo anterior, cuestionó: “¿Quiere decir que si no aprobamos en sus términos su presupuesto no va a haber estabilidad en México, que no va a haber una transmisión pacífica del poder?”.

Mier Velazco recordó que ha invitado reiteradamente a la Presidente de la Suprema Corte a la Cámara de Diputados y nunca ha querido acudir.

“Ahora la citaremos para que nos explique su presupuesto, y sobre todo lo que nos cuestan los sobresalarios, comidas, viajes, y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó.

Al cuestionarle si Morena y sus aliados, aprobará o rechazará la propuesta de presupuesto, señaló que “no son los tiempos” y que lo analizarán en su momento.

Asimismo, descartó que pretendan asfixiar al poder judicial, pero insistió en que “vamos a revisarlo, pero con ellos, por eso los convocamos, para fortalecer, y si no vienen pues va a ser con la información que nosotros tenemos donde adviertes ahí las pechugas, y las pechugas se las están llevando unos cuantos.”

rmlgv