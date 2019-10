IEPS no frena el consumo de chatarra: AMLO

[email protected]

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el Impuesto Especial para la Producción de Servicios (IEPS) no ha funcionado para desalentar el consumo de alimentos chatarra o cigarros, por lo que es necesaria una campaña de información con el objeto de advertir sobre los daños a la salud y a los bolsillos de los ciudadanos.

“No es sólo pagar más impuestos, sino que haya más información a la gente”, aseguró el presidente López Obrador durante la conferencia de prensa mañanera.

El mandatario recordó que su gobierno tiene una campaña para evitar que los jóvenes se enganchen con alguna droga, pero la otra que se necesita es la de una alimentación sana, subrayó.

“Esa se está preparando, sobre cómo comer bien, de manera sana y no dejarse llevar por la publicidad y consumir alimentos chatarra que afectan la salud y no sólo ésta, afectan el bolsillo porque cuesta mucho consumirlos, además de que pueden ser dañinos y caros”.

Ayer, EL UNIVERSAL informó que bajo el argumento de desalentar el consumo de cigarros, refrescos y bebidas que causan problemas de salud, el gobierno federal propuso al Congreso subir los impuestos a esos productos.

Sin embargo, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se demostró que esta medida, aunque es una bocanada de oxígeno para las finanzas públicas, no funciona para reducir su consumo y además incentiva la informalidad, de acuerdo con expertos.

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó la propuesta de Paquete Económico para 2020, que incluye una iniciativa para que suba el IEPS que pagan las empresas que producen cigarros, refrescos y bebidas energetizantes, y homologar el gravamen a las cerveceras.

El Presidente reiteró su compromiso de no aumentar los impuestos en términos reales, pero “sí vamos a llevar a cabo una campaña en medios”.

Dijo que es necesario que la población opte por bebidas o alimentos de los pueblos originarios, como el pinole de los tarahumaras, el pozol que toman los chontales o el chilate que se bebe en la Costa Chica de Guerrero: “Y así todas las bebidas, incluso más baratas. México es de los países con mayor variedad de frutas tropicales o de temporada. Una jarra de [agua] de piña miel, ¡imagínense!”, dijo.

López Obrador habló también sobre el 51 aniversario del 2 de octubre de 68, y aseguró que el gobierno capitalino implementará un operativo para proteger a ciudadanos, comercios e inmuebles históricos, sin represión, e hizo un llamado a los ciudadanos para que participen de manera pacífica y “aíslen” a los provocadores.

“Pedimos que nos ayuden a que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico, que se actúe como en su momento lo hicieron Gandhi, Mandela y Martin Luther King, y sí se infiltran provocadores, que los aíslen y los separen”.

El Mandatario reiteró que “habrá cuidado, vigilancia sin represión e invito a los ciudadanos a que apoyen. Hay un plan que tiene la jefa de Gobierno [Claudia Sheinbaum] para que haya cordones con ciudadanos para garantizar la paz”.

López Obrador fustigó a los grupos de anarquistas que han vandalizado negocios y edificios públicos en las últimas marchas: “El anarquismo es una corriente de pensamiento responsable que estaba a favor del pueblo.

“El que destruye una libertad no puede ser anarquista, el que quema, el que causa daño a otro ser humano tampoco puede ser anarquista”, afirmó el Presidente.

Señaló que su gobierno no caerá en provocaciones porque no darán excusas a quienes buscan provocar: “Están queriendo que haya choques y no lo van a conseguir… Y sí va a haber vigilancia para los ciudadanos, los comercios, los edificios históricos, sin violencia”.