Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó a senadores que el regreso a clases en los municipios de Guerrero afectados por el huracán “Otis” será paulatino y diferenciado.

“Yo creo que tendrá que ser, pensemos en que pueda no ser generalizado, quizá tendrá que ser paulatino y diferenciado, es lo que yo ayer pude percibir y no lo he hablado con el secretario de Educación del estado, pero creo que pudiera ser de esa manera, paulatino y diferenciado”, dijo en entrevista al final de su comparecencia en el Senado.

Expuso que en la cabecera del municipio de Coyuca de Benítez ya hay condiciones de reiniciar clases, mientras que en la zona Diamante de Acapulco faltan trabajos de limpieza.

“Por ejemplo, en Coyuca en la cabecera las escuelas están con posibilidad de reiniciar, en la cabecera, no en las comunidades de Coyuca y en el caso de Acapulco estamos revisando, la que visité ayer en la zona Diamante, aquí ya nada más nos falta que nos limpien”, refirió al ser cuestionada.

Un poco antes, durante su comparecencia, señaló que de mil 200 planteles escolares de todos los niveles, en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, 341 presentan daños diferenciados: “No todas las escuelas están en las mismas condiciones. Hay situaciones graves, hay situaciones menos graves, situaciones que requieren el apoyo de maquinaria, situaciones que requieren solo apoyo de equipos de limpieza”.

Aseguró que existe un registro preciso de 188 planteles “que sabemos exactamente qué es lo que les hace falta, qué es lo que vamos a hacer” y se valora cómo los aprendizajes se puedan recuperar.

Detalló que hay recursos del gobierno federal para que se atiendan todas las necesidades de estos municipios.

“Lo que no hay es manejo discrecional de esos recursos, lo que no hay es desvío de esos recursos, lo que hay es, de acuerdo a las necesidades, todo lo que se necesite será utilizado para recuperar la vida normal en el estado de Guerrero, sobre todo, en Acapulco y en Coyuca”, apuntó la titular de la SEP.

