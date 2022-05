“Yo no quiero que lo que yo viví lo vivan otras personas”, sentenció a través de sus redes sociales el actor y conductor Juan Pablo Contreras, quien en febrero pasado denunció el acto de discriminación por homofobia del que fue víctima en el restaurante La Única, en Polanco, a pesar de que en la entrada hay una placa contra la exclusión.

“Me daba pena que me rechazaron para entrar a un lugar. También me sentía mal conmigo porque era un ataque personal por como soy yo, por mi diversidad, por mi identidad, pero decidí que si me quedaba callado, iba a seguir siendo cómplice de políticas discriminatorias en este momento de la vida que no tienen sentido, que no deberían tener lugar”, dijo en su publicación.

Al ser una persona andrógina, al también influencer en otra ocasión le negaron la entrada a un establecimiento de Polanco y llamaron “travesti”.

En entrevista con EL UNIVERSAL en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el actor de “Ana” contó lo “difícil” y “largo” que ha sido el proceso tras haber puesto una queja en el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), pero también el apoyo de la comunidad LGBT+, la asesoría legal que recibió por medio de un grupo de Facebook y la negativa de La Única para conciliar.

Aunque la Fiscalía de la Ciudad de México también lo contactó y lo instó a interponer una demanda, el artista no accedió: “Realmente entiendo que la persona que cometió este acto (el gerente); me pareció que entrar en un proceso tan largo y mandarlo a la cárcel como que era muy fuerte”. Además, no quiso hacer un boicot al lugar por respeto a los trabajadores, “que sentía que no tenían la culpa de lo que había sucedido”.

Sin exigir dinero ni una disculpa pública, Juan Pablo Contreras pidió a Conapred que el personal del establecimiento recibiera talleres sobre discriminación y sensibilización. “No podemos permitir que estas conductas se normalicen y que el camino sea la agresión”, expresó al hacer un llamado a denunciar también a través de las redes sociales, “una herramienta muy poderosa”.

“Vayan a las entidades pertinentes, son procesos que llevan tiempo, pero hay que hacerlo. Entiendo esta política de querer cambiar el odio por amor”, declaró.

Para el actor colombiano radicado en México, el proceso no solo ha sido legal, pues también su salud mental se ha visto afectada, a la par que por ser una persona andrógina le han negado proyectos artísticos: “Yo entré en depresión, a mí me puso muy mal este asunto (...) así como recibí mucha gente bonita que me estaba apoyando e intentó cuidarme, también recibí muchos ataques por redes sociales. Eso en algún punto me empezó a generar inestabilidad”.

Pero el caso de Juan Pablo Contreras se dio meses después de que en la Ciudad de México, una “ciudad de libertades” con la han catalogada las tres últimas administraciones, se registraron actos de homofobia como contra una pareja de jóvenes en Six Flags, contra otros jóvenes en una taquería de la colonia Narvarte y contra una pareja de mujeres en el Centro, y en medio de los discursos de transfobia del diputado panista Gabriel Quadri contra la diputada Salma Luévano, por lo que ya ofreció disculpas.

En casi 10 años solo hay 967 quejas por “presuntos actos de discriminación relacionadas con orientación sexual de las personas”

De acuerdo con información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2021, se registraron 967 quejas y reclamaciones clasificadas como “presuntos actos de discriminación relacionadas con orientación sexual de las personas”.

La información de Conapred, solicitada vía transparencia, refiere que la Ciudad de México es la entidad del país con más quejas y reclamaciones por “presuntos actos de discriminación relacionadas con orientación sexual de las personas” con 376 casos, seguida del Estado de México con 102 en estos casi 10 años.

Aguascalientes - 23 casos

Baja California - 22 casos

Baja California Sur - 5 casos

Campeche - 5 casos

Chiapas - 13 casos

Chihuahua - 22 casos

Coahuila- 13 casos

Colima - un caso

Durango - 4 casos

Guanajuato -17 casos

Guerrero - 9 casos

Hidalgo - 6 casos

Jalisco - 66 casos

Michoacán - 6 casos

Morelos - 32 casos

Nayarit - 4 casos

Nuevo León - 36 casos

Oaxaca - 14 casos

Puebla - 24 casos

Querétaro - 11 casos

Quintana Roo - 18 casos

San Luis Potosí - 15 casos

Sinaloa - 3 casos

Sonora - 10 casos

Tabasco - 4 casos

Tamaulipas - 14 casos

Tlaxcala - un caso

Veracruz - 19 casos

Yucatán - 10 casos

Zacatecas - 3 casos

Nacional -59 casos

Casos en CDMX

Según información solicitada vía transparencia al Consejo Para Prevenir y Erradicar la Discriminacón de la Ciudad de México (Copred), en la capital del país las quejas y reclamaciones por discriminación por orientación sexual, de 2013 a abril de 2022, fueron en su mayoría registradas en el ámbito laboral, con 45; seguidas de establecimientos mercantiles con 11; 5 en instituciones públicas; 4 en redes sociales; 4 en sector educativo; 3 en vía pública; 2 en casa; 2 en ámbito público y una por ámbito escuela, privado, transporte público y prestadores de servicios.

Sobre la disciminación por motivo de identidad de género, Copred informó que de 2013 a abril de este año se registraron 53 quejas y reclamaciones: 42 en el ámbito laboral; 11 en establecimientos mercantiles; 8 en instituciones públicas; 5 en el sector educativo; 2 en el ámbito deportivo; y una por escuela, servicios financieros, prestación de servicios y vecinal.

Y las alcaldías que más quejas y reclamaciones recibieron por discriminación por orientación e identidad sexual fueron, de 2013 a abril de 2022:

Azcapotzalco: 8

Álvaro Obregón: 5

Benito Juárez : 14

Coyoacán: 9

Cuajimalpa: 3

Cuauhtémoc: 47

Gustavo A. Madero: 7

Iztacalco: 5

Iztapalapa: 5

Magdalena Contreras: 1

Miguel Hidalgo: 12

Milpa Alta: 0

Tláhuac: 2

Tlalpan: 2

Venustiano Carranza: 2

Xochimilco: 3

Entre 2013 y mayo de 2021, el Consejo capitalino ha dado mil 92 atenciones a personas de la comunidad LGBT+ . Por otro lado, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró 17 asesinatos de mujeres lesbianas en México entre 2014 y 2020.

Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que las personas LGBT+ “han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales”.

“Pensamos que estos actos no generan nada y la gente al verse tan atacada decide quitarse la vida, entonces no necesariamente necesitamos un arma para matar a las personas. Solamente un mal comentario o una palabra puede destruir o acabar con la vida de alguien”, dijo Juan Pablo Contreras en este Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

Además, el influencer se ofreció como “puente” para orientar a las personas que con víctimas de discriminación y en sus proyectos laborales tiene contemplado hablar del tema y generar contenido en sus redes sociales.

Aunque este medio también contactó al restaurante, no obtuvo respuesta.

