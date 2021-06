Herrera y Sánchez Cordero con mayor cobertura mediática en mayo

Arturo Herrera, Defendiendo lo indefendible

El tema más mediático para la SCHP, lo generó Santiago Nieto, titular de la UIF, y fue el congelamiento de las cuentas del gobernador Cabeza de Vaca, familiares y empresas relacionadas.

Este tema generó 24% de la cobertura de la SHCP. El Srio. Herrera salió en defensa de la compra de la refinería Deer Park y aclaró que los fondos salieron desde el Fonadin. Además, defendió lo indefendible y aseguró que 75% de los resultados de la revisión al costo de cancelación del NAIM, efectuada por la ASF, son erróneos.

El Srio. Herrera y Gerardo Esquivel son considerados como posibles sucesores del gobernador del Banco de México; ahora que ganó el Cruz Azul, todo es posible.

La secretaría dio a conocer que la agencia Fitch Ratings mantuvo en Triple B menos con perspectiva estable la calificación de la deuda soberana de México. Como dato interesante, la UIF generó el 70% de cobertura a la SHCP.

También lee: Reservas internacionales bajan 212 mdd en esta semana, informa Banxico

Olga Sánchez Cordero, sin fuero

Más claro ni el agua. La Sria. Sánchez Cordero se pronunció sobre la controversia en torno al gobernador García Cabeza de Vaca y aseguró que, para ella, él ya perdió el fuero; reconoció que existe una laguna legal.

Este tema generó 32% de su cobertura en medios de comunicación. Pero lo que es la vida, Cabeza de Vaca acudió a la reunión virtual de la CONAGO presidida por la Sria. Cordero.

Afuera de Palacio Nacional, OSC y Alejandro Encinas, dialogaron con madres de personas desaparecidas. AMLO pidió a SEGOB hacer una reforma para que no se puedan liberar presos en día inhábiles o fines de semana, tras el caso de Héctor "El Güero" Palma, ¿intervendrá Scherer desde palacio?

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa instalaron un plantón en la SEGOB para exigir la libertad de los estudiantes normalistas chiapanecos detenidos.

También lee: Desmiente Olga Sánchez Cordero presunta renuncia a la Segob

Jorge Alcocer, luz al final del túnel

Todos los recientes indicadores destacan el avance de la vacuna contra la COVID, la disminución en contagios y muertes en México, estas por fin son buenas noticias.

Mayo cerró con 222 mil muertos como causa del coronavirus, generando el 51% de la cobertura mediática.

López-Gatell aseguró que van 19 semanas consecutivas a la baja de la pandemia y que México ya libró la tercera ola.

El semáforo epidemiológico marcó con 14 estados en verde, 15 en amarillo y 3 en naraja. Inició la vacuna para personas de 50 a 59 años, mujeres embarazadas e inició el registro para personas de 40-49 años.

El plan del INE para evitar contagios de Covid-19 está muy bien hecho y garantiza condiciones de seguridad sanitaria para las elecciones, así lo dijo López-Gatell.

Las vacunas han tenido éxito y mediáticamente se han reflejado los resultados.

También lee: Alcocer presume ahorro por 11 mil 800 mdp en compra de medicamentos en el extranjero

Marcelo Ebrard, le revivió el muerto

Lo que mal empieza mal termina. El accidente de la L12 del Metro dejó un saldo de 26 muertos.

El canciller Ebrard se puso a disposición de las autoridades y dijo compartir la indignación de la ciudadanía tras el accidente; este evento generó 22% de su cobertura.

Según la encuesta de Alejandro Moreno, 45% de la población responsabiliza a Ebrard, 21% a Mancera y 15% a Claudia Shienbuam.

Legisladores panistas pidieron separar del cargo a Ebrard para ser investigado por el accidente de la L12.

En otros temas, Ebrard informó que solicitaron a la Interpol emitir una ficha roja contra el gobernador Cabeza de Vaca y consideró que el proceso de extradición de Tudor será rápido.

Para cerrar su terrible mes, tuvo que tragar fuego y contestó a la prestigiosa revista The Economist “es tiempo que las elites entiendan que no entienden”. Puede ser cierto pero el contexto no le ayuda.

También lee: Marcelo Ebrard y Antony Blinken se reúnen en Costa Rica para hablar de migración

Jorge Arganis, degradado

Menudo ridículo el que provocó la SCT a cargo de Jorge Arganis. La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos degradó a México a Categoría 2 luego de encontrar diversas deficiencias en los elementos críticos de seguridad de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), este evento provocó el 42% de la cobertura mediática.

Muy a su estilo, la SCT dijo que la FAA no valoró toda la información aportada por el gobierno mexicano, justo al revés, si la valoró y por eso bajaron la calificación. ¿les queda claro?-.

Carlos Morán, subsecretario de Transportes de la SCT, aseguró que la baja de categoría no fue de seguridad, es un tema burocrático asegurando que en cuatro meses volverán a regresar a la categoría 1. Costoso error que ahora pagan las aerolíneas mexicanas.

También lee: SCT entrega control de puertos a la Secretaría de Marina

Rocío Nahle, expuesta

La Sria. Nahle quedó muy expuesta pues las cuentas no le cuadran. Nahle defendió la compra de la refinería Deer Park y argumentó que es un buen negocio. Esto generó el 36% de su cobertura.

El problema fue que compararon esta compra a Dos Bocas, pues ambas tienen la misma capacidad para refinar 340 mil barriles; sin embargo, Dos Bocas costará casi 6 veces más.

Sener publicó en el DOF el aviso de la suspensión de los artículos recién modificados de la Ley General de Hidrocarburos, es decir, por el momento no avanza su ley.

Familia incómoda, Arturo Nahle, su sobrino, ha cobrado más de 35 mdp en los últimos dos años por servicio de fotocopiado.

Nahle informó que se han depurado el número de permisos para la importación de hidrocarburos; alrededor de 60% no se habían utilizado.

Como ya es costumbre, mal mes para la secretaria Nahle.