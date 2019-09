"Hasta el último día de mi vida seguiré luchando por mi hijo"

Aunque Estanislao Mendoza admite que el dolor físico ha llegado a su cuerpo luego de cinco años de buscar a su hijo desaparecido, el entusiasmo por verlo nuevamente con vida le permite seguir de pie y exigir justicia.

Luego del extravío de Ángel Mendoza Zacarías, Estanislao abandonó su trabajo en el campo y se dedicó a recorrer el país para tener un indicio sobre el paradero de su ser querido. Sin embargo, a un lustro de haber iniciado su búsqueda, no ha tenido éxito y el gobierno tampoco le ha dado una respuesta.

“Los cinco años no han pasado en balde porque ya no somos los mismos de antes, antes estábamos más jóvenes, uno se va deteriorando físicamente, pero seguimos con las mismas ganas de seguir buscando a nuestros hijos, aunque a veces nos sentimos enfermos”, señala.

Estanislao, como todos los padres de los 43 normalistas desaparecidos en el 2014 en Iguala, Guerrero, guarda con cariño una manta vieja con la fotografía de Ángel; se trata de la misma imagen que lo ha acompañado todo este tiempo y con la cual se manifiesta en las marchas.

Con voz tímida y afligida, comparte que ha tenido que vivir de apoyos económicos que le brindan sus familiares y organizaciones sociales, pues le es imposible seguir trabajando y darle seguimiento a la indagatoria.

“Antes teníamos el trabajo constante del campo, ya no lo hacemos igual por lo mismo de estar pendiente aquí de las cosas que suceden.

Me duele decirlo porque toda la ropa que usamos, los zapatos, nos lo han dado las personas que nos apoyan, de eso vivimos ahorita, con las mismas organizaciones que a veces nos dan de comer porque ahorita no tenemos dinero”, lamenta.

A pesar de que Estanislao tiene como prioridad encontrar a Ángel, cuando habla de él no se olvida del resto de los estudiantes. “Son nuestros hijos los 43 muchachos”, comenta, además de asegurar que los padres de las otras víctimas se han convertido en su familia.

El originario de Tixtla recuerda con cariño cómo creció el tercero de sus tres hijos, desde el momento que dio sus primeros pasos hasta que se fue a la Normal Rural de Ayotzinapa.

“Se quiso meter a esa escuela porque le quedaba cerca del pueblo y pensaba regresar los fines de semana para trabajar en el campo. Así lo hizo dos veces porque en esa escuela no los dejan ir a sus casas cuando están en primer grado”, detalla.

Estanislao está dolido con las autoridades por su participación en la desaparición de Ángel, pero también porque ninguna autoridad le informó sobre los hechos.

Fue el domingo 28 de septiembre del 2014, mientras se dirigía a la iglesia del municipio, cuando una señora le habló del ataque al camión de los estudiantes, así como que no se conocía el paradero de algunos.

Apenas escuchó el comentario, el padre de familia habló con su esposa y se dirigió a Iguala para visitar la escuela y la policía local.

“Cuando me avisaron sentí feo, sentí que la tierra me tragaba, una noticia de esas no es tan fácil aguantar, sino que uno se desvanece en ese ratito”, recuerda.

En todo este tiempo Estanislao no sólo ha enfrentado la desatención de las autoridades, sino que ha batallado con la misma gente que intenta convencerlo de que deje su lucha.

“Como no es su hijo se les hace fácil decir, pero uno como padre lo está sintiendo directamente y no puede dejar de luchar, sino seguir luchando, buscando hasta encontrarlos”, les responde Estanislao cuando lo confrontan.

Sobre la condición en la que pueda encontrar a su muchacho, asegura que ya aceptó la posibilidad de que Ángel haya perdido la vida. No obstante, dice que eso no exime a las autoridades de brindar una explicación: “Todo pudo haber sucedido, no es tan fácil. Nosotros estamos dispuestos ( a escuchar), pero que sea la verdad, sea buena o mala, pero que sea la verdad”.

Y aunque los años ya pesan en su cuerpo y la búsqueda es más difícil físicamente para él, declara que seguirá caminando en busca de justicia si el gobierno no se la da:

“Nunca dejaría esto, hasta el último día de mi vida estaré luchando por mi hijo, no me puedo ir sin saber nada de él, tengo que estar constante en donde sea que él esté”.