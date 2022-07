Tráiler en Texas: “Hallaron acta de mi hijo entre muertitos”

San Miguel Huautla, Oax.— “Encontraron el acta de mi hijo dentro de una bolsa de los muertitos, entonces no sé, ya me dijeron que me vaya previniendo para recibir el cuerpo de mi hijo, no sé si es o no es él”, comentó María Victoria Velasco, la madre de Marco Antonio, otro de los jóvenes de San Miguel Huautla, en la mixteca de Oaxaca, que podría sumarse a la lista de fallecidos por el abandono de un tráiler con migrantes en San Antonio, Texas.

La tarde del jueves, María Victoria hizo público que su hijo también se fue a EU.

A Marco Antonio, así como a los primos José Luis y Javier López, los buscan sus familiares, pues emprendieron el viaje a la Unión Americana el 12 de junio.

Marco Antonio vivía en la Ciudad de México, de donde “iba y venía, pero ya radicaba allá [EU]”, señala un vecino de San Miguel Huautla.

Por la falta de telefonía en Huautla, ha sido imposible la comunicación de las familias con las autoridades para confirmar el estatus de los jóvenes, quienes viajaban en el mismo tráiler en el que murieron 53 migrantes.

El municipio, de apenas mil 311 habitantes, se mantiene en incertidumbre por tres pobladores que migraron unas semanas atrás, luego de que les comunicaron sobre la situación del camión.

“Cuando hablé con Javier no se escuchaba bien, pero decía que estaba bien y que estaba en un lugar cerrado”, apuntó Luz Velasco, pareja de Javier López. Hasta la tarde del jueves seguía sin tener noticias de él. De Marco Antonio se desconoce su destino, aunque su madre dijo que le han llamado para decirle que podría aparecer sin vida.

El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) informó el jueves que son tres pobladores de San Miguel Huautla afectados, uno de ellos identificado y hospitalizado se reporta estable.