Como lo ha hecho la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en diversas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, la lectora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, Elizabeth García Vilchis, también rechazó una sobrerrepresentación en el Congreso y defendió que Morena y aliados tengan mayoría.

En la conferencia de López Obrador de este miércoles 31 de julio en Palacio Nacional, García Vilchis acusó una campaña de desinformación de la oposición sobre “la supuesta sobrerrepresentación que tendría Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados”.

“Han tomado la causa de la sobrerrepresentación para impedir, esto es el fondo de esto, que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada en el Congreso como el camino para frenar la reforma al Poder Judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo al exhibir ante López Obrador a periodistas y políticos opositores.

Se lanza contra exconsejeros del INE

La lectora de la sección de la mañanera llamó incongruentes y exhibió además a los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama porque “hoy cuestionan la supuesta sobrerrepresentación, pero antes la defendieron y la aplicaron, claro, esos sí, mientras beneficiaba al PRI y al PAN”.

“¿No ellos mismos están diciendo de que ‘la ley es la ley’? ¿Qué pasó con la congruencia, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama? ¿Qué pasa con el derecho constitucional, no que dicen respetar la Constitución?”, dijo Gracía Vilchis ante López Obrador.

“Se les olvida lo que ellos mismos argumentaban apenas en las elecciones de 2021, que la sobrerrepresentación, que la ley indica, fuera aplicada según el porcentaje de cada partido para distribuirse los diputados plurinominales.

“Y es que esto comprueba que cuando les conviene, aplican la Constitución. Cuando no les conviene piden que se interprete y se burle”, agregó.

“No existe tal sobrerrepresentación, el pueblo votó, entre otras cosas, por la reforma al Poder Judicial, que dicho sea de paso, el Poder Judicial está podrido”, expresó al mostrar los resultados electorales.

“El triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa es arrasador. ¿No lo están viendo?”, expresó al decir que la coalición de Morena-PT y Partido Verde ganó el 85.3%.

“Esto es para que la gente se dé cuenta que no llevan la razón y que quieren agandallarse lo que no ganaron en las urnas. Fijen demencia como si el huracán de la transformación no les haya pasado por encima.

“El pueblo decidió y se niegan a ver la realidad”, agregó.

