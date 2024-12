Uriel de Jesús Santiago, colaborador del suplemento Confabulario de EL UNIVERSAL, recibió el Premio Nacional de Periodismo, que otorgó la mañana de este jueves el Club de Periodistas de México.

Santiago se hizo acreedor a una medalla y a un diploma por una entrevista realizada a la escritora Margo Glantz, autora de más de 30 obras.

“Este premio me cayó por sorpresa, porque yo le envié la entrevista a Margo Glantz y nunca esperé que fuera a resultar premiada, lo cual me halaga y me emociona muchísimo. Recuerdo que decía Alma Guillermo Prieto que el periodismo es un oficio al que sólo se entra con grandes sueños e ilusiones, de ver el mundo, de cambiar la historia y de contar nuestro entorno”, dice el joven de 22 años a este diario.

Cuenta que se inició en esta profesión a la edad de 14 años en su natal Oaxaca, elaborando un suplemento infantil que formaba parte del diario El Imparcial.

“Era un muchachito que estaba en la secundaria y de repente mi vida cobró totalmente sentido cuando me hice periodista. Tuve una columna que se llamaba Entrevistas sin fecha, gracias a la que conversé con todo tipo de intelectuales y escritores, como Graciela Iturbide, Elena Poniatowska, Rita Segato, Mara Portuondo, Rosa Montero, Arturo Pérez Reverte, Juan José Millás,y Rigoberta Menchú, por mencionar algunos”, cuenta.

El joven, quien ha escrito más de 650 artículos, crónicas, reportajes y entrevistas, menciona que, aunque estudió antropología, se asumió como periodista porque asegura que es un oficio que tiene en la sangre. “Me asumí como periodista porque encontré en este oficio, aunque suene a lugar común, una forma de vivir. Mi vida cobró sentido cuando empecé a ser periodista, cuando vi por primera vez mi nombre publicado en una entrevista o en un artículo… descubrí esa magia, esa pasión del periodismo, de la emoción de ir a cubrir un evento, de contar, de narrar y de saber narrar”.

Dice que abrirse pasó en los medios nacionales no fue fácil: “Vengo de Oaxaca y abrirse camino en un medio nacional, en una ciudad donde hay muchos periodistas, (...) tienes que buscar maneras (...) y en mi caso fue la entrevista de perfil”.