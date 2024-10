Tenemos que Hablar es una campaña para prevenir la trata y el abuso sexual infantil en México, consta de tres spots animados sobre el abuso sexual infantil, la pornografía y las imágenes íntimas enviadas por redes sociales. Los cuales están dirigidos a cuidadores y adolescentes; también consta de un spot con una canción para niños y niñas; fue lanzada por la Fundación Freedom, Barco de Letras, Apoya una Causa y Voces Imaginarias.

Fernando Landeros, presidente de Freedom, destacó que 1 de cada 4 niñas en el país son abusadas sexualmente; cada hora, 2 niños son sustraídos para ser vendidos y 21 mil niñas y niños son enganchados con fines de trata sexual infantil, aunque esta cifra puede ascender hasta 70 mil, advirtió.

Durante la presentación de dicha campaña, activistas señalaron que el 85% de los abusadores son personas que la niña o el niño conocen o personas que los padres confían. Asimismo, Fernando Landeros indicó que ser víctima de abuso sexual infantil es de las 5 experiencias más traumáticas que una persona puede vivir.

Lamentó que solo 1 de cada 1000 casos sean sentenciados y que solo 1 de cada 10 menores logran hablar de lo que les pasó. Fernando Landeros informó que de 2021 a 2024, la fundación participado en el rescate de 263 personas y en la detención de 38 personas involucradas en la explotación de menores en Cozumel, Playa del Carmen y Cancún.

Un spot audiovisual de esta campaña muestra que la exposición de la pornografía genera ideas distorsionadas de la sexualidad, lo que los puede poner en riesgo a los menores, pues normaliza la violencia sexual.

Durante la presentación de Tenemos que Hablar, Mario Múñoz, director de Voces Imaginarias, dio a conocer que la edad promedio en que los niños y niñas están expuestos a la pornografía es de 8 años, por lo que los spots recomiendan supervisar el tiempo en pantalla y crear un espacio de confianza con los menores.

Otro spot retrata el envío de imágenes íntimas a través de redes sociales, las cuales pueden poner en riego a quien las envía: “No pongas en riesgo a las personas que quieres pidiéndoles este tipo de imágenes; reenviar o conservar imágenes íntimas de otros es una violación grave de su privacidad”, dice el video.

Mientras que la canción explica a niños y niñas qué deben hacer en caso de que un adulto los toque de manera inapropiada. “Aunque seas de mi familia, no me voy a callar, (...) Si tú me incomodas, contaré todo de ti”, dice la letra.

Además de los spots, Ximena González, fundadora de Barco de Letras, escribió el cuento ilustrado “Lo que no te contaron de Caperucita Roja”, el cual está diseñado para que los padres lo lean a sus hijos para explicarles los riesgos de platicar con personas desconocidas a través de internet, del mismo modo, cuenta con una guía para cuidadores y padres. Pidió a los adultos estar presentes de forma consciente con sus hijos e hijas; fomentar la lectura; informarse sobre los riesgos del uso de pantallas y leer el cuento.

Por su parte, Lili Duque, creadora de contenido y integrante de Apoya una Causa, así como Lucy Chaparro y Daniel Habif, voceros de la Fundación Freedom, invitaron a la sociedad a sumarse a la campaña, difundirla y cuidar a las infancias en México.

