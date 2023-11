Los coordinadores de las bancadas del PAN, Jorge Romero; PRI, Rubén Moreira, y PRD, Luis Espinosa Cházaro, informaron que en próximos días presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Señalaron que se encuentran fundamentando dicho recurso, y aplica porque viola los artículos 1 y 123 constitucionales sobre los derechos laborales y su progresividad; también transgrede los artículos 49 y 92 de la Carta Magna, que señalan que el Poder Judicial tiene autonomía presupuestal y la facultad de generar sus fideicomisos.

Y no respeta lo que establece el artículo 14 constitucional, que señala que no se puede aplicar retroactivamente la ley y, en todo caso, si se aprobara la extinción, el Poder Judicial ya no podría crear fideicomisos, pero no se pueden tocar los que ya existen.

El diputado Jorge Romero señaló que no se están defendiendo los privilegios de los ministros, sino, por lo menos, seis de los 13 fideicomisos que se construyeron con aportaciones de los trabajadores.

“Nosotros, como Frente Amplio, con nuestro 33% que exige el artículo 105 constitucional, vamos a interponer en los próximos días una acción de inconstitucionalidad, porque esa es una prerrogativa de las minorías”, apuntó.

Dijo que defenderán, por lo menos, seis de los 13 fideicomisos extintos, pues contienen recursos aportados por empleados del PJF que se juntaron por décadas para garantizar sus derechos adquiridos.

“No estamos defendiendo privilegios, lujos, miles de asesores, viáticos infinitos, que coman con caviar, eso no es lo que estamos defendiendo. Lo que estamos defendiendo son, por lo menos, seis de 13 fideicomisos que fueron compuestos no sólo por recursos del gobierno, sino por aportaciones individuales, laborales de miles de trabajadores, no de ministras o ministros, de miles de trabajadoras de base, de honorarios, algunos que llevan más de 20 o 30 años trabajando, sacando fotocopias, proyectando acuerdos, trabajadores que llevan toda su vida en el Poder Judicial y años aportando de su dinero para su retiro”.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, afirmó que se trata de un “atropello” a la división de Poderes, por lo que defenderán la autonomía del Poder Judicial y los derechos adquiridos de los trabajadores.

Afirmó que en el Frente Amplio por México se tiene clara la defensa de la división de Poderes, del federalismo, las instituciones y de los órganos autónomos. Precisó que la virtual candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, presentó en la Cámara Baja una alternativa de presupuesto para todos; “es un presupuesto federalista, municipalista, y protector de las instituciones”.

Finalmente, el líder del PRD, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que los fideicomisos se conformaron con los ahorros de toda la vida de los trabajadores, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se los quiere quitar porque es “una venganza política contra la presidenta Norma Piña por el simple hecho de ser mujer, de ser autónoma y de llevar al Poder Judicial a la autonomía que constitucionalmente tiene”, dijo.

También cuestionó por qué no se desaparecieron los fideicomisos del Poder Judicial si los legisladores de Morena y aliados los conocieron “en 2018 y 2019, que habían llegado a la Presidencia de la República”.

“Estamos seguros de que esta acción la vamos a ganar (...) Hoy pretenden asfixiar al Poder Judicial, afectando (...) a los trabajadores sindicalizados y de base, para vengarse de una presidenta que ha actuado conforme a la Constitución”, dijo.

El legislador priista Marco Antonio Mendoza añadió que los fideicomisos que pretenden desaparecer están compuestos por contribuciones de trabajadores y no etiquetados por la Cámara de Diputados.