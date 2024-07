Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en UNID@S se reunieron con consejerías del INE para pedir que no se permita una sobrerrepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados; el órgano electoral no ha tomado una decisión sobre el criterio de asignación de plurinominales.

En conferencia de prensa, las organizaciones que convocaron a la Marea Rosa tuvieron un encuentro con siete consejerías, incluyendo a la presidenta Guadalupe Taddei, quienes expresaron que están analizando distintas posturas para la asignación de diputaciones de representación proporcional.

En la reunión privada, los integrantes del Consejo General afirmaron que no están tomando en cuenta la proyección de la Cámara de Diputados hecha por la Secretaría de Gobernación.

El representante del Frente Cívico Nacional, Amado Avendaño, señaló que la oposición obtuvo un 42% de los votos, más 4% de votos nulos que no apoyaron al oficialismo y esto debe reflejarse en el Congreso.

“Nuestra preocupación básica es que el voto de los ciudadanos está sobre representado hacia una fuerza política que además pretende modificar la Constitución, y en términos prácticos, desaparecer algunos de las instituciones y organismos autónomos que hoy por hoy rigen la vida democrática de este país”, apuntó.

Tomislav Lendo, de Poder Ciudadano, dijo que “la mayoría de ellos nos expresaron que sí están analizando la posibilidad de que el Consejo General tenga una interpretación propia de lo que dice la ley e incluso están abiertos a la posibilidad de revisar su acuerdo. Nadie en este momento ha tomado una posición definitiva respecto a su voto y están analizando y recogiendo opiniones y argumentos como los que les venimos a plantear”.

También por el Frente Cívico, Fernando Beleaunzarán explicó que la coalición integrada por Morena, PT y Partido Verde debería tener un máximo de 300 diputados, si se hace una interpretación del artículo 54 de la ley.

En este supuesto, las organizaciones estiman que Morena y aliados puedan tener un 60% de la Cámara de Diputados, mientras que la oposición tendría un 40%, que es más cercano a los votos que obtuvieron.

Beatriz Pagés, integrante de Sí por México, sostuvo que existe el riesgo de que México se convierta en una autocracia, al señalar que el partido en el poder busca eliminar la división de poderes, sin un poder judicial, sin órganos autónomos e incluso sin INE.

“De la sobre representación ilegal que el INE y el tribunal electoral pueda llegar a darle al partido en el poder depende el futuro de la democracia en el país. Depende de que México se convierta en una especie de dictadura donde no haya controles constitucionales, no haya libertad de expresión, no haya libertad política”, advirtió.

Marea Rosa se une al Frente Cívico contra sobrerrepresentación

Asimismo, las organizaciones UNID@S y Marea Rosa se sumarán a la manifestación convocada por el Frente Cívico Nacional en contra de la sobrerrepresentación legislativa que se llevará a cabo el domingo 11 de agosto frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Salvemos democracia y pluralidad: Evitemos una indebida sobre-representación de Morena en el legislativo”, escribió el empresario Claudio X. González, miembro activo de la organización civil.

La convocatoria del Frente Cívico Nacional tiene como objetivo impedir que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lleve a cabo reformas que “conducirían al país hasta el autoritarismo”, según la última declaración de Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los representantes del Frente Cívico Nacional.

