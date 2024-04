En el 2002, el expresidente Vicente Fox tomó 20 mil millones de pesos de las afores de los ahorros de los trabajadores para su retiro, y “le dio a otro uso con la venia de las principales fuerzas políticas en el Senado de la República”, afirmó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

Señaló lo anterior durante la reunión que sostuvo ayer su bancada con los titulares de la Secretaría de Gobernación, ISSSTE, IMSS e INFONAVIT, para presentarles su propuesta para crear el llamado Fondo de Pensiones del Bienestar.

Ya que políticos de la oposición, expertos y ex titulares de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), entre otros, han asegurado que con su propuesta busca que el gobierno federal se quede con 40 mil millones de pesos de trabajadores mayores de 70 años que no reclamen sus ahorros, ya que no contempla reglas de operación.

Mier Velazco dijo que la finalidad de su iniciativa, que propone reformar diversas leyes, y no es constitucional como la del presidente López Obrador, pretende que el retiro de los trabajadores sea digno y justo.

“No podíamos quedarnos con las manos cruzadas o guardar silencio y eludir nuestra responsabilidad como servidores públicos”, añadió.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján se pronunció por avanzar con el andamiaje legal necesario para que la jubilación de los trabajadores pueda ser del 100%, y no permitir que la oposición limite el derecho a una pensión digna para las y los mexicanos.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Puente Salas lamentó que una propuesta que hace justicia a los trabajadores sea leída de manera errónea por la oposición, pese a que los trabajadores y el pueblo la respaldan.

