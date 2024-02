El expresidente de México (2000-2006) Vicente Fox Quesada nuevamente arremetió esta tarde en contra de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, por medio de la publicación de un video X, antes Twitter, en el que le pide a la aspirante que se retire de la contienda.

"Claudia, tienes que deslindarte de ese corrupto presidente que tenemos. Claudia, no seas imita monos, no seas calca de un tipejo como López", comenzó el fundador de Centro Fox, para después aseverar que Sheinbaum Pardo no cuenta con las "calificaciones" ni la honestidad para dirigir a México.

"Claudia tu no vas a ser presidenta, no tienes las calificaciones, no tienes la honestidad, no tienes el comportamiento y la verdad que se requiere para ser presidente de este gran país", continuó el opositor.

"Claudia olvídate de tus aspiraciones. Naciste en la cuna de un corrupto que se llama López Obrador, que ha manoseado y corrompido al Poder Judicial. Tú ya no tienes autoridad moral, Claudia. Retírate de esta contienda y déjanos a los mexicanos construir el gran país al que todos aspiramos", dijo Vicente Fox ante la cámara.

"Claudia, México entero te lo pide: ¡Retírate de esta contienda electoral!", concluyó.

