FBI investiga a empresario mexicano por presunto lavado de dinero

El empresario mexicano Fernando Peyro es investigado en Estados Unidos por el FBI por presunto lavado dinero del narcotráfico, de acuerdo con un reportaje de Univisión.

Peyro aparece en videos grabados por informantes federales de Estados Unidos a los que tuvo acceso Univisión y donde se escucha al empresario mexicano ofrecer operaciones para lavar dinero y “ufanándose” de su cercana amistad con el cardenal Norberto Rivera.

“¿Y si lo sacáramos por medio de la aseguradora? Y yo me meto en un banco de Italia o en el Chase. Como quieras y junto lo que me digas’’, explica Peyro al informante. “Yo tengo toda la estructura, para que me entiendas, güey, toda’’, agrega, indica el medio estadounidense.

Los videos forman parte de una investigación por lavado de dinero que hizo el FBI, dijeron fuentes que participaron a Univisión.

El empresario mexicano dijo que sí se reunió con esos informantes que aparecen en los videos y no negó los temas que trataron.

“Yo les dije lo que querían”, dijo Peyro a Univisión.

El empresario de la construcción dijo que sabía que en esos encuentros grabados hablaba con informantes federales de Estados Unidos. Y al cuestionarle que en sus intervenciones se notaba conocimiento para lavar dinero Peyro dijo que todo lo dicho lo vio en series y películas que ve en Netflix.

De Netflix’’, respondió Peyro. “Así de sencillo. Yo todo lo veo en la tele. Ahí vienen todos los temas y películas. Hay muchísimas películas. Tengo siete años viendo películas’’.

“No puedo creer que la agencia más inteligente del mundo vaya a decir que yo tengo nexos con el narcotráfico en Colombia, que tengo cuentas en Europa. No lo saben, vivo al día’’.

Univisión señala que esta investigación de Estados Unidos tiene “una delicada particularidad” al referirse a Peyró como “la persona de mayor confianza del cardenal Norberto Rivera Carrera”.

El medio indica que tuvo acceso a un documento en el que una ex informante del FBI señala que Peyro ofreció lavar dinero con la participación del Cardenal Norberto Rivera.

“El [Peyro] nos ofreció empezar a trabajar con él y su jefe… su jefe es el secretario de finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera’’, escribió la informante en un recuento de sus actividades con el FBI, cita Univisión.

Norberto Rivera “expresó extrañeza y desconocimiento de las negociaciones de Peyro, dice el medio.

“No tengo noticias de ese grupo [guerrillero] que quiere lavar dinero, no sé de qué se trata, no entiendo que es lo que él [Peyro] quiere lavar… Adelante con la investigación, yo no tengo nada que ver con él […] hace tiempo que no nos vemos’’, dijo Rivera vía telefónica a Univisión.

