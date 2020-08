Falso, que el PRI logre tercera mayoría en San Lázaro: Fernández Noroña

El vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, sostuvo que “es falso” que el PRI vaya a lograr la tercera mayoría en la Cámara de Diputados y aseguró que hoy se sumarán otros dos legisladores a la bancada petista, aunque no dijo quiénes, “así que no se emocionen con un supuesto empate”, expresó.

"Pase lo que pase mañana, no hay poder humano que haga que la presidencia de la Cámara recaiga en el PRI, ¿a quién van a proponer? Ya han dicho a Dulce María Sauri y si no se acepta a (Enrique) Ochoa Reza o a quién, ¿a Moreira? No tienen calidad moral, no tienen principios. No hay manera. Están derrotados", dijo en una videoconferencia.

Acusó que existen compañeros dentro de su propio partido y de Morena, incluso, que insisten en cerrarle el camino para llegar a la presidencia de la Cámara y señaló directamente a morenistas de hacer una tarea sucia en favor del PRI.

Agregó que que la unidad se va a mantener y que entre Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México y Partido Encuentro Social mantienen dos tercios de los votos necesarios en la Legislatura.

"Desde el viernes está sólida la coalición en espléndidas condiciones y hay un acuerdo fundamental de ir unidos en todo el año legislativo que tenemos por delante. La propuesta del PRI es impresentable.

“Pase lo que pase mañana, ya gané y estoy en el corazón del pueblo. Hay dentro de Morena quien quisiera que el PRI quedara para cargársela a Mario Delgado y cerrarle el camino a la Presidencia de Morena. Estamos en un mar de intrigas. Lamentablemente la política ha sido así y no debe seguir siendo así”.

