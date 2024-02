Los presidentes de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, y de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, no descartaron la posibilidad de que el paquete de 20 iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sea discutido en un periodo extraordinario de sesiones.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, reconoció que no es fácil procesar este paquete de reformas, porque está “muy justo el tiempo”.

Dijo que el tiempo no alcanzará y, lo óptimo sería discutirlas en un periodo extraordinario.

“No, no alcanzas, no alcanzas, no alcanzas, tendrías que ir a un periodo extraordinario inmediato. (…) No es fácil la profundidad del planteamiento de cada una de las reformas es tan fuerte, que no puede predecirse un plazo corto para su análisis. Son cincuenta reformas a las Constitución, a cincuenta artículos de la Constitución en distintos párrafos y son cincuenta leyes ordinarias las que esto modifica al marco jurídico nacional, entonces no es un trabajo fácil que pueda decirse que en unos días concluiremos”, señaló.

Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, reconoció que algunas de estas iniciativas transitarán y otras no, y admitió la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, para darles trámite.

“Si hay voluntad de todos los grupos parlamentarios, siempre existe la posibilidad de ampliar un periodo extraordinario, con la mayoría calificada más allá del periodo ordinario, tenemos tiempo suficiente para que muchas de estas reformas puedan discutirse con el tiempo que se requiere”, puntualizó.





