Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifestaron contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) por tercera vez consecutiva esta semana, pero no ven claro un respaldo decidido de los ministros ante sus movilizaciones, que cada día se endurecen.

Ayer, ante el cierre simbólico del edificio del Máximo Tribunal del país por más de siete horas, la mayoría del pleno decidió suspender por segunda ocasión la sesión pública y declarar el día inhábil para efecto de los plazos legales en los asuntos de su competencia.

En tanto, un importante sector del personal de la Corte considera que los ministros llevan mucho tiempo discutiendo y sesionando, sin tomar una decisión sobre el paro de labores en el Tribunal Pleno, como lo hicieron magistrados y jueces del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mientras las protestas aumentan en las calles.

Grupos de trabajadores de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal se manifestaron ayer; sus protestas se intensifican cada vez más. Foto: Hugo Salvador | El Universal

“Llevan mucho discutiendo, sesionando entre ellos, tomando decisiones, pero esto se desborda, esto no es decisión de nosotros. La comunidad ya salió, esto no es de un contingente o de otro. La ciudadanía está entendiendo que si no alzamos la voz, pues sus derechos fundamentales están en riesgo”, dijo Manuel Baráibar, presidente del Colegio de Secretarios de la Corte.

“Nos debemos a la institución. Hay que esperar a que la institución llegue a los acuerdos suficientes”, agregó. En medio de la protesta de grupos de trabajadores de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, los ministros fueron llegando a la sede del Tribunal, pues estaban citados a sesión privada a las 11:30 de la mañana por la presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, para tocar el tema de la protesta en la Corte.

La primera en llegar fue Piña Hernández; luego, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien a bordo de su vehículo venía grabando la protesta con su teléfono celular; después la ministra Loretta Ortiz, a quien le gritaron “¡traidora!, ¡traidora!”, “¡vendida!, ¡traidora!, ¡vendida!, ¡traidora!”.

Caminando arribaron los ministros Javier Laynez Potisek y Margarita Ríos Farjat, quien mientras se acercaban a la puerta de la Corte, ubicada en la calle Venustiano Carranza del Centro Histórico de la capital, se solidarizó con los manifestantes, pero “tenemos que dialogar entre todos los ministros”.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo llegó conduciendo su propio vehículo, al tiempo que su par Juan Luis González Alcántara Carrancá pasó desapercibido entre los manifestantes. Alberto Pérez Dayán no acudió a la Corte.

En tanto, la vocera de los trabajadores del PJF, Patricia Aguayo, informó que se están organizando para llevar a cabo acciones más enérgicas. “Estamos esperando y vamos a invitar también a la sociedad civil para que se siga sumando, para que se siga agregando a esta lucha, porque debe quedarle muy claro al pueblo de México que esta lucha es por México”, enfatizó.

Molesta, criticó la inacción de sus líderes sindicales por no estar presentes en la lucha.

“Pues sí, porque ellos están recibiendo de todos nosotros una cuota sindical que se nos descuenta todas las quincenas de nuestro salario. Ellos reciben esos dineros de todos los trabajadores del Poder Judicial, ya sea uno de los sindicatos o ya sea el otro. ¿Y para qué los escogimos a ellos?”, cuestionó.

Por último, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial negó que se estén partidizando o que estén siendo utilizados; sin embargo, reconoció que algunas figuras políticas como Xóchitl Gálvez les han mostrado solidaridad.

“Esto nació de los trabajadores, de la base trabajadora. Inclusive jueces y magistrados se sumaron al movimiento —iniciado por los trabajadores— días después, y nadie nos está dirigiendo ni nadie nos está impulsando de ninguna manera. Todo lo que estamos haciendo aquí, ustedes lo ven, son nuestros compañeros. Somos base trabajadora en todo el país”.