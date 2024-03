La diputada sin partido, Susana Prieto Terrazas, instaló una mesa para recolectar firmas de apoyo a la reforma de las 40 horas laborales.

La exlegisladora de Morena afirmó que en menos de una hora ha reunido más de 2 mil rúbricas por parte de empleados del recinto legislativo de San Lázaro y visitantes.

“Acabamos de instalarnos en la Cámara de Diputados donde también hay trabajadores, y por qué no, las visitas y demás, ahorita llevamos ya 12 mil firmas que tenemos en estas mantas, acabamos de recibir estas, y otras 2 mil 835 que acaban de llegar a la oficialía de partes”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL.

Prieto Terrazas dijo que el objetivo de fondo, es mostrar a los trabajadores, que pueden ayudar a que dicha reforma se suba al pleno por presión ciudadana.

“A lo largo y ancho de la república mexicana hay personas que me dicen “¿cómo podemos ayudar con las 40 horas?”, pues miren, imprimen su formato y pueden juntar las firmas, son 15 por hoja, pueden juntar en su fuente de trabajo, en su escuela, toda la república puede juntar firmas”, expuso.

También recordó que este martes se votaría al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) si la reforma de las 40 horas subirá o no al pleno en esta legislatura.

Dijo que desconoce el motivo por el que se pospuso una vez más el tema, y aseguró que los coordinadores parlamentarios la están bloqueando.

“Yo me enteré que hoy se iba a debatir y solicité ingresar a la Jucopo sin voz ni voto, por ser diputada, pero me dijeron que no; o sea me están bloqueando, hablé con el diputado Rubén Moreira y me dijo que se va a decidir la próxima semana y se votaría hasta regresando de vacaciones”, concluyó.

