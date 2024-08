Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazaron ser engañados por sus profesores en torno a la reforma judicial, como lo manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mañanera de este jueves 29 de agosto en Palacio Nacional.

Luis Romero Torres, estudiante de séptimo semestre en la licenciatura de Derecho, quien participó en la marcha del miércoles de la facultad de Derecho a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el edificio de Insurgentes Sur 2417, dijo a EL UNIVERSAL que la declaración del mandatario de señalar que la manifestación fue motivada por engaños dentro de la Máxima Casa de Estudios, proviene de un desconocimiento de la Universidad y pluralidad de pensamiento.

“En la facultad estudiamos cómo funcionan los sistemas constitucionales y los órganos jurisdiccionales y en ese sentido nos manifestamos porque la reforma propuesta por el Ejecutivo viene motivada como lo han mencionado sus seguidores, de una venganza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, aseveró.

Resaltó que son estudiantes organizados, quienes por su propia voluntad decidieron participar en la marcha sin presiones internas de autoridades universitarias.

Danna Camila García, estudiante de tercer semestre en Derecho, comentó que la mayoría de los maestros han tenido cargos dentro del Poder Judicial y tienen la experiencia de la carrera judicial.

“Todo lo que conlleva tener una carrera judicial (…) Tenemos conciencia que no cualquiera puede juzgar, no es cuestión de un dedazo, una tómbola, juzgar es cuestión de estudiar, de leer y no son engaños, es una educación", dijo.

"Ellos (los maestros) buscan que los estudiantes tengamos conciencia sobre nuestro Estado de Derecho y sobre la historia que ha tenido este Estado de Derecho que actualmente se está viendo afectado con esta reforma desde el congreso constituyente”, expresó.

El profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM, Francisco Burgoa, también rechazó las acusaciones del Presidente.

Destacó que la labor de los docentes es formar juristas críticos y comprometidos con los valores democráticos, y si los alumnos protestan, lo hacen por convicción propia, en ejercicio de sus derechos y libertades, así como en defensa de los principios que rigen nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

