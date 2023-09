Tras entregarle ayer el bastón de mando para conducir el movimiento de transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Claudia Sheinbaum es una muy buena dirigente, por lo que manifestó que está muy contento y tranquilo de que no va a regresar el conservadurismo en 2024, pues acusó a sus opositores de ser muy corruptos, avorazados, ventajosos y que les gusta mucho y les perturba el dinero, que es “como su dios”.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal consideró que en 2024, la población mexicana seguirá apoyando a su movimiento de transformación.

“Claudia es muy buena dirigente. Ayer me gustó mucho que repitió lo que es nuestro juramento: `no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Entonces estoy muy contento, tranquilo, no va a regresar el conservadurismo. Son muy corruptos, muy avorazados, ventajosos no tiene llenadera, les gusta demasiado, los perturba, el dinero, es como su dios, no saben de la moderación.

“Yo creo que la gente pues va a seguir apoyando la transformación”, dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó la preparación académica de Claudia Sheinbaum, que a diferencia de él y al manifestar “yo de milagro terminé la licenciatura”, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México es doctora en ciencia,

“Repito, Claudia es muy buena, más con una preparación de mayor nivel académico que el que yo tengo. Yo de milagro terminé la licenciatura, ella es doctora en ciencias”, dijo.

