El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la Banda MS para que participe en el Grito de Independencia del próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, este es el último grito que encabezará López Obrador, por lo que asistirán diversos invitados.

“Luego queremos algo que tenga que ver con mariachi, y quiero una familia que canta, que canta bien, y luego hay una banda, que de una vez, me voy a acordar porque son de Sinaloa precisamente…. MS. Aprovecho para decirles, nada más, no se vayan a pasar, no vayan a querer rayarse, pero aprovecho para decirles que los invitamos, porque se han portado muy solidarios, muy fraternos”, dijo el Jefe del Ejecutivo durante su conferencia matutina.

El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el 15 de septiembre de 2019, fue la primera vez que lideró este magno evento.

La cantante Eugenia León comenzó el espectáculo de ese año e interpretó canciones como “La Paloma”, “Vámonos” y “Serenata huasteca”. Mientras que La Original banda El Limón cerró este evento cantando sus más grandes éxitos durante más de 45 minutos. Se estima que durante el concierto, se reunieron más de 130 mil personas en la plancha del zócalo y alrededores.

En 2020, a unos meses de que se anunciara cuarentena por la pandemia de Covid-19, el Presidente López Obrador ofreció una ceremonia ante un zócalo cerrado y vacío, esto por las medidas de protección que el Gobierno Federal anunció semanas antes.

En 2021, tanto Andrés Manuel López Obrador como su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller aparecieron en el balcón de Palacio Nacional para conmemorar esta fecha, además, guardaron un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida durante la pandemia.

Posteriormente, la cantante oaxaqueña, Lila Downs, ofreció una interpretación de “Latinoamérica”, en un escenario montado enfrente de Palacio Nacional. Este espectáculo no fue abierto al público dado a temas de sana distancia.

En 2022, se retomaron las actividades habituales de esta fecha, y el grupo encargado de cerrar la ceremonia fue Los Tigres del Norte, quienes interpretaron canciones como “Mi buena suerte”, “Pedro y Pablo”, “Contrabando y traición”, “La reina del sur” y “La Puerta Negra”.

La entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció que 130 mil personas se reunieron para celebrar la independencia y escuchar a la banda sinaloense: “Me informan que hay 130 mil personas en el Zócalo cantando con los Tigres del Norte. ¡Viva México! Esta es la plaza de tod@s l@s mexican@s”, escribió en su cuenta de X.

El año pasado, Grupo Frontera fue el acto principal de la noche, donde cantaron sus éxitos musicales como “No se va” y “Di que sí” y “El rey”. Manuel Turizo, cantante colombiano, fue el invitado especial de la banda. El grupo regional mexicano contó con una asistencia de 190 mil personas.

Antes de esto, la agrupación Yahritza y Su Esencia comenzó con una presentación, sin embargo, solo cantaron una canción. Durante su show y al terminar, se reportó que no fueron bien recibidos por el público mexicano, esto por las declaraciones de la banda hechas meses atrás, en donde expresaron que preferían la comida estadounidense.





























