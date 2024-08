Este miércoles, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció los ganadores en las 12 categorías de los Premios a la Excelencia Periodística 2024, junto a 17 menciones honoríficas que distinguen a trabajos periodísticos de las Américas y España.

"La Comisión de Premios de la SIP se siente impresionada por la calidad excepcional de las postulaciones recibidas este año. Nos llena de orgullo la valiosa contribución de estos periodistas y medios de comunicación que realizan un aporte significativo al conocimiento público, a la vitalidad de la democracia y al bienestar de nuestras sociedades", expresó María Lorente presidenta de la Comisión de Premios de la SIP y directora regional para América Latina de la Agencia France Presse (AFP).

Entre los ganadores se incluyen trabajos de medios nativos digitales y el caso de un periodista nicaragüense despojado arbitrariamente de su nacionalidad.

Cabe destacar que por primera vez la SIP entregó un galardón en la categoría "Periodismo sobre migración Claudio Paolillo", otorgado a un trabajo de AFP. Del mismo modo, El Semanario Vanguardia de México recibió el premio "Periodismo de Soluciones" que, también, es la primera vez que se concede.

Los Premios SIP -que constan de un diploma de reconocimiento y una remuneración de 2 mil dólares- se realizará durante la 80ª. Asamblea General de la SIP del 17 al 20 de octubre en Córdoba, Argentina.

La SIP dará a conocer esta semana el ganador del "Gran Premio a la Libertad de Prensa" y a los galardonados en las categorías: Ejecutivo del Año, Gran Amigo de la Prensa, Sustentabilidad y Transformación Digital.

Los trabajos premiados son junto con las menciones honoríficas:

Premio Caricatura e Ilustración: "Droga Plaga Zombi", Ezequiel Omar García, Rolling Stone, Argentina

Mención Honorífica: "Libertad de prensa", Raúl Fernando Zuleta, El Espectador, Colombia.

Premio Cobertura Noticiosa de Actualidad: "Estradas de papel", Redacción Metrópoles, Brasil.

Mención Honorífica: "#Narcofiles: Capítulo Fiscalía (Mancera-Barbosa)", Redacción Cuestión Pública, Colombia.

Premio Periodismo Sobre Migración "Claudio Paolillo": "No hay nada imposible. La odisea de un migrante de Venezuela a EE.UU.", Redacción Agencia France Presse.

Menciones Honoríficas: "El universo en movimiento", Redacción Ojo Público, Perú, y "Darién el infierno de la migración", Duván Álvarez De las salas, El Tiempo, Colombia.

Premio Entrevista "Alejandro Miró Quesada Garland": "Tragedia de los Andes", Redacción La Nación, Argentina.

Mención Honorífica: "Un representante me explotó laboralmente, quería hacerme creer que era débil por ser mujer (entrevista a la soprano Nadine Sierra)", Ismael Monzón Tomé, El Español, España.

Premio Crónica: "Los bebés del Darién", José E. Guarnizo Álvarez, Vorágine, Colombia.

Menciones Honoríficas: "Delirio extremes: la epidemia invisible de crack en Honduras", Juan José Martínez d'Abuisson, Dromómanos, México, y "Sobrevivir al nadir", Luisa Paulina Salomón Ochoa, Prodavinci, Venezuela.

Premio Fotografía y Video: "China: The superpower of seafood", The Outlaw Ocean Project c/o Ian Urbina, Estados Unidos.

Premio Periodismo de Soluciones: "Reforestación con dron: el proyecto piloto que busca revivir la Sierra de Arteaga", Jesús Peña, Semanario Vanguardia, México.

Mención Honorífica: "Para que no arda el bosque. Tradición e innovación en la prevención de incendios forestales", Lily R. Mayers, Paulo Nunes dos Santos, Mikel Konate, Sonda Internacional, España.

Premio Opinión: "Hace un año me despojaron de mi nacionalidad nicaragüense", Wilfredo Ernesto Miranda Aburto, El País, España.

Mención Honorífica: "Protestas en Perú: los patrones de las masacres", Rodrigo Salazar Zimmermann, Ojo Público, Perú.

Premio Periodismo de Datos e Infografía: "Panorama das favelas de Sao Paulo", Redacción Agência Mural, Brasil.

Menciones Honoríficas: "La Argentina, en 10 datos claves", Ignacio Ferreiro, Chequeado, Argentina, e "Irse para no volver", Redacción El Tiempo, Colombia.

Premio Periodismo en Profundidad: "¿Qué es NarcoFiles: ¿El nuevo orden criminal? Todo lo que necesitas saber", Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Mención Honorífica: "Patrimonio en Ruinas", Carmen García Bermejo, Thelma Gómez Durán e Ignacio Rodríguez Reyna, El Quinto Elemento, México.

Premio Periodismo sobre Medio Ambiente Roberto Eisenmann Jr: "Cobertura de asesinatos y amenazas contra activistas ambientales", Paul Tuesta, Luis Enrique Pérez, Leandro Amaya, Convoca, Perú.

Mención Honorífica: "La fiebre del oro se ensaña con el Madidi", Karen Gil, Revista Digital La Brava, Bolivia.

Premio Periodismo Universitario: "Vamos falar de morte", Bárbara da Cunha Niedermeyer, Humanista, Brasil.

Menciones Honoríficas : "Los Ailes: Vivir entre la basura de la Ciudad de México", Eduardo Cordero Molina, Corriente Alterna, México, y "El guaguazo o píldoras anticonceptivas fallidas", Macarena Cerda, El penquista Ilustrado, Chile.

