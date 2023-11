Al presentar el reporte Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, exhibió tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes: “El Nini”, Emilio Lozoya y la hermana de Juan Collado.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 28 de noviembre en Palacio Nacional, el subsecretario Rodríguez Bucio señaló a la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, jueza cuarta de distrito de amparo en la Ciudad de México, por el caso de Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”, presunto jefe de sicarios del cártel de Sinaloa y jefe de seguridad de “Los Chapitos” detenido en Culiacán, Sinaloa.

Ante López Obrador, el subsecretario de Seguridad indicó que el mismo día de la detención, de manera inmediata, le otorgó una suspensión de plano para evitar ser extraditado a Estados Unidos.

En el caso de la extinción de dominio de un inmueble de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, el subsecretario exhibió a Ana Lilia Osornio Arroyo, jueza segunda de distrito en materia de extinción de dominio con competencia en toda la república.

Lee también: Destacan en la mañanera de AMLO detención de “El Nini”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”

El subsecretario de Seguridad mencionó que la jueza declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República en contra de Lozoya por la adquisición de un inmueble con un valor de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento de la propiedad.

Rodríguez Bucio indicó que la jueza refirió que a Emilio Lozoya no le aplica la nueva normatividad de Extinción de Dominio de 2019 porque la adquisición del inmueble fue en 2012. Esta resolución será apelada, añadió.

El subsecretario de Seguridad expuso también a Jorge Antonio Medina Gaona, juez decimoprimero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, por el caso de Lucía “N”, hermana de Juan Collado.

Indicó que el juez Gaona otorgó una suspensión provisional en favor del abogado, quien, dijo Rodríguez Bucio, promovió un amparo “buscapiés” contra la posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que haya en su contra para el efecto de que no se le prive de la libertad.

Lee también: Fijan garantía económica de 100 mil pesos a joven que roció con gasolina a compañero en Texcoco

AMLO señala a jueza por caso de “El Nini”

Por su lado, el presidente López Obrador acusó que jueces, magistrados y ministros reciben consignas. Pidió que en el Salón Tesorería se exhibiera el caso de “El Nini”, detenido “famosos” por el que se ofrecían tres millones de dólares de recompensa.

“No sé cómo se llama”, expresó antes de exponer el caso.

“Se detiene; y una juez, casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? ¿Si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte, y el Consejo de la Judicatura, de qué se trata? ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces, no se necesita ser doctor en Derecho, pertenecer al Instituto de ‘Ciencias’ Jurídicas de la UNAM o a los colegios de abogados”, declaró.

Lee también: Héctor de Mauleón.- El Ejército descubrió nexos entre el CJNG y el alcalde de Tapalpa