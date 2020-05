Estima Ssa mil 800 personas en terapia durante pico

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estimó que en el pico de la emergencia sanitaria por Covid-19 en el área metropolitana de la Ciudad de México, habría cerca de mil 800 personas en camas de terapia intensiva.

Anoche, en conferencia de prensa, adelantó que como el pico de contagios será entre el 6 y el 8 de mayo, el mayor número de pacientes graves que requieran terapia intensiva se dará entre el 11 y 15 de este mes.

Informó que, hasta la tarde de ayer, México sumó 23 mil 471 casos positivos de Covid-19, mil 383 nuevos respecto al sábado, es decir, un incremento de 6.3%. Además, detalló que se han regsitrado 2 mil 154 defunciones.

Comentó que los casos activos ascienden a 6 mil 933 y que aún quedan 12 mil 664 sospechosos del virus. Las muertes sospechosas ascienden a 191 y la incidencia nacional por cada 100 mil habitantes es de 5.42.

Respecto a las dudas sobre el modelo Centinela para estimar casos de Covid-19 en el país, López-Gatell aseguró que ya no es procedente para lo que interesa en la fase tres, que son los casos graves por neumonía.

Por ello, indicó, el gobierno federal ha comenzado a informar de forma detallada los casos de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG), el monitoreo de ocupación, disponibilidad de camas, y los ingresos, egresos y defunciones.

El sistema de vigilancia Centinela estimó 104 mil 562 casos positivos en la semana epidemiológica 15 (6 al 12 de abril).

Expresó que el modelo obtiene información a través de 475 unidades monitoras de enfermedad respiratoria viral, las cuales notifican sobre todos los casos hospitalizados y de defunciones, y sólo 10% de los ambulatorios.

Apoyos a microempresarios

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, indicó que desde que inició el programa de créditos a la palabra, destinados a microempresarios con uno a 10 empleados, “no todos los propietarios han aceptado el crédito”.

Explicó que se rechazaron los créditos porque los dueños ya no cuentan con el negocio, son micronegocios con actividades esenciales y no han sido afectados por la contingencia y porque no quieren un compromiso económico.

Agregó que ya se han entregado 830 mil 929 crédito y que se dispersarán por Banco Azteca, Santander y Banorte.