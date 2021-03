Esteban Moctezuma llega a Washington como embajador de México en EU

El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, está ya en Washington.

Tras casi tres semanas de haber sido ratificado por el Senado mexicano, el exsecretario de Educación Pública ahora dedicará sus tareas en la función pública, a llevar la relación diplomática de México con la Unión Americana.

La embajada de México en Estados Unidos difundió un comunicado en el cual expuso que la llegada de Moctezuma abre un nuevo capítulo bilateral para la protección de los derechos de los mexicanos y la promoción del desarrollo económico.

Agregó que durante su gestión, el nuevo embajador impulsará, junto con la Cancillería, un nuevo diálogo con interlocutores clave en Estados Unidos, para identificar soluciones a los retos comunes.

“Entre sus prioridades se encuentra trabajar en la atención y defensa de los mexicanos en Estados Unidos, dando atención inmediata a los mecanismos que faciliten la vacunación contra el Covid-19 para los migrantes, visibilizar las contribuciones de las comunidades mexicanas en el exterior e impulsar el biligüismo como elemento para fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones”, expuso la embajada.

Agregó que junto con las secretarías de Economía, Trabajo y Agricultura, buscará identificar y promover oportunidades de comercio e inversión en el marco del T-MEC y mantener un diálogo constructivo con cámaras empresariales y otros actores relevantes en el ámbito económico.

Asimismo dará prioridad al impulso de proyectos de infraetructura fronteriza entre México y Estados Unidos y a la atracción de inversiones y recursos de cooperación que sumen al Plan de Desarrollo Integral en el Sur de México y el norte de Centroamérica”, añadió.



#Comunicado de @EmbamexEUA | Arribo del Embajador Esteban Moctezuma Barragán a Washington, D.C.@emoctezumabhttps://t.co/2rcHkmh9Gc pic.twitter.com/IHu1LgYN1Z

— Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) March 3, 2021