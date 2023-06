Marcelo Ebrard Casaubon presentó este lunes su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como había adelantado hace seis días, esto a fin de buscar la candidatura de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

A continuación, la carta de renuncia íntegra que el excanciller dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador:

"Estimado Sr. Presidente:

"Como es de su conocimiento, desde el pasado 6 de junio hice pública mi decisión de renunciar como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de participar en el proceso de Morena por seleccionar a quien habrá de coordinar a nivel nacional los comités de defensa de la 4° Transformación. Ayer, 11 de junio, el Consejo Nacional de Morena, ha resuelto en el mismo sentido, quienes participemos en ese proceso, nos debemos separar del cargo, medida en la que coincido e incluso, propuse desde diciembre del 2022 como una de las condiciones necesarias para asegurar igualdad y transparencia. Por ello, me permito presentar a usted mi renuncia como Secretario de Relaciones Exteriores a partir de esta fecha, a fin de proceder a registrarme conforme se ha dispuesto en la convocatoria respectiva.

"Sirva este medio para agradecer profundamente la confianza y afecto que me ha dispensado estos cinco años de arduo y, a veces, muy complejo trabajo para representar los intereses de nuestro país y hacer frente a la pandemia del COVID-19.

"Hoy México cuenta con prestigio y capacidad de acción propia y participa exitosamente en todos los foros internacionales. En todo ello ha sido fundamental el apoyo del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como del Servicio Exterior Mexicano y de trabajadores y trabajadoras de la cancillería, a quienes les agradecí el viernes su compromiso e inagotable esfuerzo.

"Le anexo a usted el resumen de la situación actual de México en el mundo, así como de los logros de la política exterior de su gobierno, destacando la protección de los mexicanos en el exterior y la eficaz acción llevada a cabo para proveer de vacunas, insumos y equipos indispensables al sistema de salud para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

"Han sido cinco años maravillosos e inolvidables. Muchas gracias por su apoyo y confianza.

"Me dedicaré a partir de hoy a otra muy importante labor que es la de defender la Cuarta Transformación y ver por su permanencia y consolidación en los años por venir. Seguimos en la misma causa, de modo que no me despido, sino solo le digo hasta pronto. Le deseo muchos éxitos en bien de México.

"Con gratitud y afecto,

"Marcelo Ebrard".

Foto: Especial

