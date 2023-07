La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, aseguró que seguirá desempeñando su función porque es una mujer de leyes que no consentirá ninguna vulneración a los derechos de quienes exigen justicia, ya sea de su persona o de terceros.

Al festejar el Día del Abogado con maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Tepantlato, Esquivel Mossa afirmó que el único cauce para dirimir una controversia propia, política o ajena, son los tribunales, a los que les compete resolver conforme a derecho.

“Soy una mujer de leyes y para mí ese es el único cauce para dirimir una controversia propia, política, ajena, acudir a los tribunales a los que compete resolver conforme a derecho, frente a la violación de los derechos fundamentales de una persona, en un Estado de derecho no existe otra vía que no sea la judicial cuando el diálogo y el entendimiento se agotan no nos queda más que recurrir a los tribunales”, indicó.

Ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez y el rector de la Universidad Tepantlato, Enrique González Barrera, la juzgadora del Alto Tribunal afirmó que no ha permitido ni permitirá la vulneración de los derechos de quienes exigen justicia, pues su convicción como jueza es creer en el imperio de la ley.

“Nunca he consentido ni consentiré la vulneración de los derechos de quienes demandan justicia, ya sea de mi persona o ya sea de terceros, esa es mi convicción porque creo en el imperio de la ley, porque confío en la justicia, ese es mi quehacer constitucional en el día a día: que prevalezca la Constitución y las leyes, velar porque en su aplicación se materialice el valor de la justicia, ese es mi empeño, lo que cumplo y lo que espero que se cumpla.

Así me formé, así muchos maestros me lo hicieron saber desde muy temprana edad, desde aquellos 18 años en que iba a la entonces ENEP Aragón. Continuaré ahora desempeñando esta función”, añadió.

Esquivel Mossa señaló que los jueces deben resolver todo planteamiento a la luz de lo que dispone la ley, desde esa norma fundamental que es la Constitución pasando por las leyes que de ella emanan, tratados internacionales y precedentes de la Corte.

“Como abogadas y abogados nos hermana una vocación, unos ideales que nos son comunes, nos hermana, sin temor a equivocarme, el amor a las leyes y la pasión por el Derecho” expuso.

Indicó que los abogados de México están llamados a preservar el Estado de derecho, desde el ejercicio libre de la profesión, el servicio público, la Judicatura y desde la academia.

“El Estado de derecho está fundado en las leyes, las cuales definen su estructura, organizan los poderes públicos y dan vida a las instituciones, delinean el cauce de la actividad y también delimitan su acción ante los gobernados. Ahí radica la esencia del derecho como lo es el nuestro y hoy las abogadas y abogados de nuestro país estamos llamados a preservar, en eso toca el papel de la abogacía”.

En este contexto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que uno de los mayores desafíos que enfrenta México es la polarización que prevalece en la sociedad y que disminuye las posibilidades de encauzar hacia un entendimiento.