El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con el mandatario de Argentina, Javier Milei, ante la invitación que le hizo la senadora panista Lilly Téllez, para visitar nuestro país.

En su conferencia mañanera de este martes 27 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador le deseó al mandatario argentino que le vaya muy bien.

“¿Se reuniría usted con él?”, se le preguntó.

“Eso no, eso sí que no. le desearía que le fuera muy bien con sus invitados, con toda la libertad para expresarse, para manifestarse, pero yo no tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado, a presidentes, no está en la agenda”, apuntó el Presidente.

“Yo creo que está en su derecho, ellos pueden invitar a cualquier persona, ya lo han hecho (...) este es un país libre”, expresó López Obrador al mencionar la visita que hicieron políticos de Vox, de España.

También lee: Lilly Téllez compara a AMLO con la santa muerte y lo llama “narcopresidente”

Sostuvo que “la mejor política exterior es la interior”: “Primero la casa, no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa”.

Mencionó que la senadora Lilly Téllez y la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, se identifican con el pensamiento conservador de Javier Milei y otros políticos extranjeros como José María Aznar y Santiago Abascal, además del escritor Mario Vargas Llosa.

“Nosotros estamos abiertos al diálogo con todos los gobiernos de mundo, siempre se privilegia el diálogo con respeto a nuestras soberanías, no tenemos diferencias con los gobiernos del mundo”, dijo ayer López Obrador al ser cuestionado sobre la reunión y el abrazo entre Milei y el Papa Francisco.

También lee: AMLO, abierto al diálogo con Javier Milei tras abrazo con el Papa Francisco