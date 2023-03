El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la renuncia de Edmundo Jacobo Molina a la secretaria Ejecutiva del INE es porque ya es muy difícil “sostenerse” sin privilegios.

“Está en libertad, lo que pasa es que es muy difícil sostenerse sin privilegios. Ya no pueden los funcionarios, como antes, vivir colmados de atenciones y privilegios”, dijo en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

López Obrador se refirió también al ministro Javier Laynez, quien frenó la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral.

“Imagínese el señor ministro Laynez, antes hacían lo que querían, recibían consigna y nadie se enteraba. Ahora el señor Laynez queda exhibido porque ahora si hay democracia; no hay simulación y hay comunicación que no había, mensajes de ida y vuelta”, expresó.

Señaló que ahora todos los temas se ventilan y eso es muy bueno para la democracia.

“Por eso dicen, no pues mejor me voy a dar clases a la UNAM me van a seguir pagando bien y no voy a hacer mucho, mantengo mi tren de vida, no pierdo mi respetabilidad sigo siendo un académico e intelectual y me puedo dar el lujo de ser progre y buena ondita? cuántos hay así?”, señaló.

Con información de Pedro Villa y Caña

