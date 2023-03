El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE el mejor método es que sea por medio de la insaculación, “que sea por un sorteo, que sea la suerte” para evitar que haya negociación y “enjuagues”.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal acusó que antes los partidos negociaban con estos nombramientos y donde era “uno para ti uno para ti, dos para mí”.

“Están ahora eligiendo a cuatro nuevos consejeros y se inició un proceso de selección en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y ya de esos cuatro que se van a elegir, ya la Comisión que se nombró con ese propósito decidió que son idóneos 20 hombres y mujeres. Es decir, por cada consejera, consejero, hay cinco, son quinientas, cuatro quintetas y se va a llevar a cabo la elección de los cuatro".

“Si no hay acuerdo porque se necesitan también las dos terceras partes, se utiliza el método de la insaculación, es decir, un sorteo y así se decide. Entonces mi opinión es de que no negocien como era antes `uno para ti , uno para ti, dos para mi´, no, que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa, que no negocien, que no haya cuota, y que sea la fortuna, diría Maquiavelo que es la suerte. Maquiavelo decía que en la política se necesita virtud y fortuna, virtud y suerte, pues así”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: “Desde luego no soy legislador, yo soy el titular del Ejecutivo, pero sería muy bueno que no se llevara a cabo un enjuague y hasta sacaban los acuerdos por unanimidad, ojalá y sea de esa manera”.

