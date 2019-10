Enviará AMLO carta a Nancy Pelosi para aprobar T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una carta a Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para que se apruebe lo más pronto posible el tratado de libre comercio (T-MEC) y que este proceso no se "contamine" con el proceso electoral de ese país.

En conferencia de prensa, el titular del ejecutivo federal resaltó que el día de hoy le enviará una carta a Nancy Pelosi en la que expresará la postura de México y le pedirá su apoyo para la ratificación de este acuerdo comercial, el cual - aseguró- beneficiará a México, Estados Unidos y Canadá.

"Le voy a enviar una carta el día de hoy a la legisladora Pelosi fijando nuestra postura pidiéndole su contribución apoyo para que la cámara de representantes en EU apruebe el T-MEC, con todo respeto a la independencia que tiene el congreso estadounidense, el gobierno de Estados Unidos son libres para tomar la decisión que consideren más conveniente a sus intereses soberanos, pero explicarles la importancia que tiene de acuerdo a nuestra visión que se apruebe este tratado, los beneficios que va a traer para los pueblos y las tres naciones", apuntó.

El presidente López Obrador comentó que en esa misiva también pedirá a la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para evitar que el proceso de aprobación del acuerdo comercial se "contamine" con el proceso electoral, en el que el presidente Donald Trump buscará la reelección.

"En la carta también pediremos que este acuerdo no se contamine con el proceso actual en el cual, como todos los procesos electorales se desatan pasiones que son propias de la democracia y que este proceso electoral no retrase la aprobación del tratado que pueda separarse en la lucha política electoral de este acuerdo que tiene importancia fundamental para las tres naciones", resaltó.

Detalló que en el desayuno que sostendrá esta mañana con congresistas de Estados Unidos también se abordará la ratificación de este tratado comercial.

"Vamos a tratar el tratado de libre comercio, estamos a favor de la aprobación del tratado eso lo vamos a dejar de nuevo de manifiesto para que no quede ninguna duda y además de este encuentro con legisladores, que no es el primero, ya me reuní con ellos y con empresarios, para expresarles que sería conveniente para las tres naciones, el tratado le conviene a Canadá, a Estados Unidos y a México", sostuvo.