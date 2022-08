Encuesta. Sheinbaum y Ebrard pelean palmo a palmo rumbo al 2024

A menos de dos años de los comicios presidenciales, algunos aspirantes empiezan a despuntar en sus partidos. En el caso del instituto gobernante, la encuesta nacional más reciente de Buendía & Márquez en exclusiva para EL UNIVERSAL muestra a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard como los rivales a vencer.

Aunque el canciller tiene unmayor reconocimiento de nombre (68% vs 53%) también despierta un mayor número de opiniones negativas, por lo que el balance de opinión le favorece a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (+20 pts vs +15 pts). En la contienda interna, Sheinbaum Pardo aventaja al secretario de Relaciones Exteriores (31% vs 29%).

En el PRI, la reciente inclusión de Beatriz Paredes en la baraja modificó la correlación de fuerzas. La exgobernadora de Tlaxcala tiene un mejor posicionamiento que Alfredo del Mazo, Alejandro Murat y Enrique de la Madrid.

En una hipotética contienda contra sus correligionarios, Paredes Rangel aventaja con 21% de las preferencias, seguida por Del Mazo Maza, con 16%.

Pese a sus expresiones negando la posibilidad de competir en 2024, Luis Donaldo Colosio es la opción más popular de MC. La imagen de Enrique Alfaro (balance de opinión de -13) y de Samuel García (-9) se ha visto dañada por problemas en sus estados. Colosio Riojas, en cambio, tiene un alto reconocimiento de nombre con pocas opiniones negativas a nivel nacional (+28).

En el PAN, el panorama es incierto. La dirigencia lanza al ruedo nombres como posibles candidatos pero, salvo Santiago Creel, su presencia nacional es limitada. En el horizonte también aparece Margarita Zavala, hoy diputada electa bajo las siglas de la coalición PAN, PRI y PRD. En términos de preferencia para abanderar al PAN, Zavala Gómez del Campo lleva la delantera gracias a su reconocimiento de nombre (64%) y opiniones positivas (25%).

La intención de voto con boleta genérica (voto por partido) para presidente de la República muestra una clara ventaja para Morena (41%) sobre PAN y PRI (14% cada uno). Incluso en un escenario de hipotéticas coaliciones, en este momento la ventaja de la coalición gobernante es de dos dígitos. Si bien el apoyo para PAN y PRI muestra estabilidad en los últimos meses, la imagen del tricolor es afectada por los escándalos de su dirigente. Las opiniones favorables al PRI disminuyeron 7 puntos porcentuales en comparación con el último trimestre.

En la encuesta se exploraron diversos escenarios con nombres de candidatos (careos). En primer lugar destaca que la ventaja de Morena con Sheinbaum o Ebrard es muy amplia independientemente de quién abandere a la oposición. En segundo lugar, la candidatura de Colosio por MC debilitaría a la oposición, sin posibilidades de que MC alcance el triunfo, y tercero, la coalición PAN, PRI y PRD tiene mayor fuerza con un candidato blanquiazul, ya que algunos simpatizantes panistas son reticentes a respaldar a un candidato priista y un buen número se podría fugar hacia MC.

En síntesis, la opinión pública comienza a decantarse a favor de algunos aspirantes para alcanzar la nominación de sus partidos; sin embargo, las combinacionesposibles siguen siendo muchas lo que abre la puerta a la estrategia y, en consecuencia, a las sorpresas.