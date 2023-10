La encuesta publicada ayer por EL UNIVERSAL sobre la intención del voto rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 generó polémica entre los principales actores políticos involucrados.

La virtual candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, afirmó que el ejercicio, que le da una ventaja de más del doble sobre Xóchitl Gálvez, revela que la gente no quiere regresiones al pasado, mientras que la senadora panista dijo que los porcentajes arrojados le causan risa.

Entrevistada tras una asamblea informativa en Chilpancingo, Guerrero, Sheinbaum expresó que lo que la encuesta muestra es que los mexicanos respaldan el proyecto de la 4T.

“Más que un asunto personal es un asunto de proyectos. Yo lo he dicho en todos lados, el pueblo de México está con la transformación, no quiere regresar al pasado y eso es lo que muestra la encuesta, que el movimiento va muy bien y que la gente no quiere regresiones”, remarcó. Opinó que el gran tema es lo que representan las personas que buscan competir por la Presidencia: “En mi caso, lo que representamos es la continuidad de la transformación y ustedes han visto, no sólo es un asunto de quienes son parte del movimiento, es un asunto masivo, de que el pueblo de México quiere así, pero además hay muchísimas personalidades que se están sumando, artistas, académicos, empresarios por todo el país, entonces, este es un movimiento que ya no se puede parar”, insistió.

Gálvez Ruiz reaccionó con una carcajada a la encuesta que la ubica 30 puntos debajo de Sheinbaum. “¡Me muero de la risa!”, exclamó: “No me preocupan esas mediciones que son propaganda de quien las paga. Las encuestas sólo sirven para crear una impresión y lo van a hacer y le van a meter mucho dinero, porque ellos tienen mucho, porque se roban mucho dinero”, sostuvo.

“Yo vengo de abajo, siempre he venido de hasta abajo, la señora viene de arriba, trae todo el apoyo del Presidente y la verdad no me espanta, esto aún no empieza. Cuando fui delegada a Miguel Hidalgo estaba 25 puntos abajo y en cuatro semanas le dimos la vuelta, así es que tranquilos, esto aún no empieza, que me la echen solita, que le quiten toda la lanota que trae, todos los machuchones que le metieron más de mil millones a su campaña y van a ver de qué cuero salen más correas”, retó la senadora panista.

Entrevistada en el Senado, la aspirante del Frente Amplio por México (FAM) reconoció que en sus sondeos internos lleva una desventaja de nueve a 14 puntos, pero “lo que yo quiero que entiendan es que esto aún no empieza, es como si viene la final de 2024 y ya declararon al América ganador”.

Santiago Creel, coordinador de la campaña de Gálvez Ruiz en el FAM, precisó: “Los números que tenemos nosotros no tienen nada que ver con la encuesta de EL UNIVERSAL, porque estamos a un dígito de distancia de Sheinbaum y seguimos creciendo”, declaró en entrevista con Ciro Gómez-Leyva.

El vocero de Sheinbaum, Gerardo Fernández, presumió en redes sociales la encuesta y arremetió contra Claudio X. González, promotor del FAM, a quien calificó de un “bulto” como estratega político electoral.

Jesús Zambrano, líder del PRD, señaló en redes sociales que la encuesta publicada es una estrategia para hacer creer que la contienda ya está definida: “Le van a dar vuelo por todos lados, de que ya nos arrasaron, de que ya Xóchitl y la coalición no tenemos nada que hacer en la contienda, pero se están equivocando, la gran mayoría de la gente ya está decidida a dar su voto por un cambio”, aseguró.

El coordinador de MC, Dante Delgado, celebró el tercer lugar del gobernador de Nuevo León, Samuel García, en la encuesta y “sin hacer campaña”; consideró que “los siete puntos porcentuales que tiene el mandatario estatal es un indicador extraordinario, lo cierto es que en las encuestas nuestras trae 14% sin iniciar campaña... será una elección de tres tercios”.