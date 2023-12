La declaración de idoneidad y elegibilidad de Eréndira Cruzvillegas Fuentes como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedó pendiente, luego de que la aspirante compareciera ante la Comisión de Justicia del Senado, pero antes de la votación se declaró un receso y el trámite quedó inconcluso.

Ante la comisión que preside la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, la aspirante sostuvo que “al día de hoy existen serios rezagos en la impartición de justicia; acceder a un tribunal sigue siendo un privilegio”.

Además, acusó que el sistema judicial no ha sabido responder a plenitud a “aquellas personas que han sido víctimas de las violencias, de la impunidad, de la corrupción, así como de la desigualdad y la pobreza, sin que se dé respuesta a su clamor de justicia”.

Señaló que los procesos judiciales aún se caracterizan por ser largos, inaccesibles, opacos y muy costosos. “Se continúa privilegiando los formalismos procesales por encima de la solución del fondo del conflicto”.

Dijo que es un honor que el presidente Andrés Manuel López Obrador la haya tomado en cuenta para integrar una nueva terna para elegir a una ministra de la Corte.

La Comisión de Justicia interrumpió sus trabajos debido a que la senadora Sánchez Cordero tenía que presentar ante el Pleno su iniciativa de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, lo que no fue posible debido a que no se logró el quórum para sesionar, ya que la oposición se retiró luego de que no se logró la mayoría calificada para aprobar la designación de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Senado sin quórum

La ministra en retiro regresó al salón donde se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Justicia para reanudarla y votar la idoneidad de la candidatura de Eréndira Cruzvillegas, pero se encontró con el mismo escenario que en el Pleno, es decir, no había quórum.

De esta manera quedó en vilo la declaratoria de idoneidad y elegibilidad de esta candidatura, por lo que en los próximos días se volverá a citar a los integrantes de la comisión para completar el trámite.

Una vez que eso ocurra, Eréndira Cruzvillegas, Bertha Alcalde y Lenia Batres, integrantes de la segunda terna enviada por el Ejecutivo, comparecerán ante el pleno del Senado en la sesión del 13 de diciembre próximo, con la finalidad de fundamentar la idoneidad de su postulación.

Posteriormente se votará el dictamen de idoneidad y enseguida los senadores votarán para designar a la nueva ministra de la Corte, quien deberá recibir el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes.

