El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que como parte del Plan de Salud IMSS-Bienestar se invirtieron 11 mil 761 millones de pesos en la conservación de 3 mil 59 unidades médicas.

Al presentar un reporte final en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Robledo Aburto dijo que se rehabilitaron 58 hospitales abandonados por gobiernos anteriores y 22 más, entre octubre a diciembre próximo —ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum— estarán en operación en beneficio de toda la población.

“El porvenir del IMSS-Bienestar es promisorio, porque también con el segundo piso de la Cuarta Transformación con la doctora Sheinbaum, esa utopía convertida en anhelo, luego en encargo, en misión, continúa y se va a consolidar la salud y la atención médica de calidad como un derecho por el simple y por el glorioso hecho de nacer mexicano”, dijo.

Robledo Aburto explicó que el programa IMSS-Bienestar funciona en 24 estados como sistema público gratuito de atención médica para quienes no tienen seguridad social: “Se dice fácil, pero el presidente López Obrador ha hecho una gran hazaña y lo ha dicho, lo difícil lo logramos, lo imposible lo intentamos”.

Detalló que se reporta avance general de 99% en la contratación de personal de salud en donde 14 estados ya cuentan con 100% de la contratación de médicos especialistas: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Indicó que nueve estados tienen un avance promedio de 69% en la contratación de médicos especialistas. Sobre la contratación de médicos de Cuba, el director del IMSS reportó que hay 3 mil 101 especialistas que laboran en 24 estados.

En el avance de contratación de médicos generales de primer nivel, el funcionario del IMSS dijo que 16 estados están a 100% y siete reportan 98% de avance promedio.

Sobre el camino en contratación en enfermería se reportó un avance de 100% en 21 estados.

El avance general en la contratación de especialistas, médicos generales y personal de enfermería es de 99% en el periodo 2019-2024.

Tengo confianza porque la doctora Claudia Sheinbaum es muy sensible, conoce muy bien esta problemática y cómo enfrentarla, tiene mucha experiencia desde que fue jefa del Gobierno [de la Ciudad de México], desde antes, por eso es que estoy contento, porque ya me voy a ir en unos días, pero no tengo nada de qué preocuparme”, expresó el presidente Andrés Manuel, quien reconoció que en materia de salud faltan cosas por realizar, pero confió en que la futura presidenta dé continuidad a los proyectos de su gobierno en la materia.

“Faltan cosas por realizar, pero estoy —como en otros aspectos— muy contento porque ya en unos días entrego la Banda Presidencial a una mujer con mucha sensibilidad que estoy seguro le va a dar continuidad a este plan que es único a nivel mundial”, insistió el presidente López Obrador.