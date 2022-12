En riesgo ratificación de Carlos Joaquín como embajador en Canadá antes de la Cumbre de América del Norte

El pasado 12 de diciembre, el Senado de la República recibió del Ejecutivo la propuesta de nombramiento del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá, para su trámite legislativo, por lo que este miércoles fueron citadas las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte, pero no pudieron sesionar por falta de quórum.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Gina Cruz, explicó que no se alcanzó el quórum mínimo de nueve integrantes, debido a que los senadores de Morena no quisieron dejar su reunión plenaria para asistir a la sesión.

La legisladora panista informó que el trámite en comisiones es de carácter urgente, pues el Ejecutivo pretende que la designación de Joaquín González sea avalada antes de que inicie la Cumbre de América del Norte, a realizarse en México del 9 al 10 de enero.

“La urgencia es porque el día 9 de enero es la Cumbre de América del Norte. Obviamente si no hay ratificación de embajador de Canadá no podrá participar en la cumbre. Se podría también aprobar en común en la Comisión Permanente; sin embargo, sabemos que prácticamente la Comisión Permanente estaría instalando comisiones hasta enero y obviamente no darían los tiempos para que pudiera participar y si no es embajador ratificado por el Congreso, es imposible que pueda participar”, enfatizó.

