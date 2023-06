El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) construyó alianzas estratégicas para contar con evidencias y datos duros que dieran sustento a las políticas públicas para la igualdad sustantiva; en ese contexto, el camino recorrido con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INENGI), desde la Primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (1977) hasta la actualidad, muestra cómo se fue construyendo —respondiendo al impulso del movimiento feminista y con el apoyo de los Gobiernos y los organismos internacionales— una agenda de género que demandaba información estadística, desagregada por sexo; desde una concepción de política pública con un foco predominante en las desventajas de las mujeres; de ahí hemos transitado hacia un enfoque de igualdad de oportunidades y no discriminación, para llegar a una perspectiva de análisis y propuesta centrada en la identidad y colocando a las mujeres en el centro de la 4ta transformación, como base para la igualdad, el desarrollo sostenible y una vida libre de violencia.

De este modo, se visibilizan, por una parte, a las personas en su diversidad e interseccionalidad y, por la otra, los compromisos y responsabilidades que tienen las instituciones de hacer visibles, los procesos que conducen a la igualdad de género mediante mecanismos para revertir desigualdades, erradicar la discriminación y la violencia, y redistribuir el tiempo, los recursos y los roles.

Desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, donde México llegó con estadísticas, hemos vivido en nuestro país un período prolífico en la generación de acuerdos nacionales y regionales relativos a los cambios y las políticas públicas necesarias para alcanzar la autonomía de las mujeres y la igualdad de género. Importante es destacar algunos productos que han roto el silencio estadístico sobre la realidad de las mujeres:

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares

La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo

Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género WEB

La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados

Por otra parte, la transversalidad de perspectiva de género en las estadísticas constituye otro eje fundamental para tener la visión completa de la complejidad de la vida de las personas y en particular de la vida de las mujeres; de esta manera, el enfoque de género que atraviesa el Censo de Población y Vivienda, las estadísticas económicas, sociodemográficas y gobernanza y seguridad, generan valiosa información que permite identificar no solamente las desigualdades sino también las potencialidades y capacidades no valoradas de las mujeres.

Una muestra de las alianzas es la celebración interrumpida de los Encuentros Internacionales de Estadística de Género en Aguascalientes, organizados por INEGI, INMUJERES, CEPAL y ONU Mujeres durante 24 años, en el marco del trabajo con la Conferencia de Estadísticas de las Américas.