El "Mijis" exige la libertad de Valdovinos en Palacio Nacional

El diputado local potosino Pedro Carrizales, alías "El Mijis”, exigió en las puertas de Palacio Nacional la libertad de Manuel Valdovinos, preso desde hace 19 años en el penal de Santiaguito, en Almoloya, Estado de México y a quien propuso para recibir la medalla Belisario Domínguez, máximo reconocimiento que otorga el Estado Mexicano a ciudadanos por sus aportes al desarrollo nacional.

“El Mijis”, junto con sus seguidores que estaban caracterizados como personajes de la serie “La Casa de Papel”, enlazaron en una llamada a Valdovinos quien argumentó que está preso por fabricación de un delito por parte de autoridades y resultado de declaraciones producto de torturas, espera que está postulación lo ayude a alcanzar la libertad y sea motivo de búsqueda de justicia a quienes han sido de víctimas del sistema penal al ser vulnerados sus derechos humanos.

“En el sistema penal judicial existe, desgraciadamente, la corrupción y el encubrimiento. Yo espero que con esta postulación, no se me dé una medalla, espero que pueda darme la libertad y me pueda ayudar a hacer conciencia en la sociedad. Como dijo el presidente desde que estaba en campaña, ojalá a mí también se me pueda devolver lo robado, mis hijos, el tiempo” expresó Valdovinos desde el centro de re-adaptación social de Almoloya de Juárez.

Por otra parte, Carrizales agregó propondrá ante el congreso modificaciones en la legislación para que quienes están en prisión por delitos del fuero común, o en casos como el de Valdovinos, cuenten con programas de re-inserción social que les permitan oportunidades de empleo y vivienda al término de sus condenas.

Adelantó que otro de los cambios que buscará para reclusos en situaciones de fabricación de delitos es que encuentren el indulto por parte del estado mexicano.

“El Mijis” espera que este nuevo modelo penitenciario dé inicio San Luis Potosí y alcance el nivel federal para que el Estado repare el daño a personas como Valdovinos.

Explicó que la vida de los expresidiarios se vuelve complicada después haber cumplido sus sentencias, ya que, según el legislador, con antecedentes penales, pocos tienen oportunidades de encontrar empleo por falta de confianza.

